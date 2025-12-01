Казахстан сыграл против Мальты в отборе на Евро по футболу

Женская сборная Казахстана до 19 лет в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы-2025/2026 уступила Мальте со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил под полным контролем сборной Мальты. Хозяйки открыли счет на 26-й минуте усилиями Эммы Софии Фланери, вскоре после перерыва Лексин Фарруджа удвоила преимущество, а на 51-й минуте Ниора Селесте сделала его комфортным. Сборная Казахстана смогла ответить лишь точным ударом Назым Алданазар на 61-й минуте.

Казахстан – Мальта 1:3 (0:1):

Фланери, 26-я (1:0),

Фарруджа, 46-я (0:2),

Селесте, 51-я (0:3),

Алданазар, 61-я (1:3).

По итогам отбора команда Казахстана заняла последнее место в группе B6 чемпионата Европы-2025/2026.

Ранее сообщалось, что умер один из известных тренеров ФК "Кайрат" – Кирилл Кекер.