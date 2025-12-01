#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

Казахстан сыграл против Мальты в отборе на Евро по футболу

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 19:13 Фото: Instagram/kff_women
Женская сборная Казахстана до 19 лет в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы-2025/2026 уступила Мальте со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил под полным контролем сборной Мальты. Хозяйки открыли счет на 26-й минуте усилиями Эммы Софии Фланери, вскоре после перерыва Лексин Фарруджа удвоила преимущество, а на 51-й минуте Ниора Селесте сделала его комфортным. Сборная Казахстана смогла ответить лишь точным ударом Назым Алданазар на 61-й минуте.

Казахстан – Мальта 1:3 (0:1):

  • Фланери, 26-я (1:0),
  • Фарруджа, 46-я (0:2),
  • Селесте, 51-я (0:3),
  • Алданазар, 61-я (1:3).

По итогам отбора команда Казахстана заняла последнее место в группе B6 чемпионата Европы-2025/2026.

Ранее сообщалось, что умер один из известных тренеров ФК "Кайрат" – Кирилл Кекер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ничьей закончился матч между Казахстаном и Кипром в отборе на Евро по футболу
01:11, 19 ноября 2025
Ничьей закончился матч между Казахстаном и Кипром в отборе на Евро по футболу
Казахстан снова проиграл Уэльсу в отборе на ЧМ-2026 по футболу
20:57, 04 сентября 2025
Казахстан снова проиграл Уэльсу в отборе на ЧМ-2026 по футболу
Казахстан встретится с Финляндией в отборе на Евро-2024 по футболу
08:58, 17 октября 2023
Казахстан встретится с Финляндией в отборе на Евро-2024 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: