Казахстан сыграл против Мальты в отборе на Евро по футболу
Женская сборная Казахстана до 19 лет в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы-2025/2026 уступила Мальте со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.
Матч проходил под полным контролем сборной Мальты. Хозяйки открыли счет на 26-й минуте усилиями Эммы Софии Фланери, вскоре после перерыва Лексин Фарруджа удвоила преимущество, а на 51-й минуте Ниора Селесте сделала его комфортным. Сборная Казахстана смогла ответить лишь точным ударом Назым Алданазар на 61-й минуте.
Казахстан – Мальта 1:3 (0:1):
- Фланери, 26-я (1:0),
- Фарруджа, 46-я (0:2),
- Селесте, 51-я (0:3),
- Алданазар, 61-я (1:3).
По итогам отбора команда Казахстана заняла последнее место в группе B6 чемпионата Европы-2025/2026.
