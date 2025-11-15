Камиле Аймукашевой удалось завоевать "бронзу" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Казахстанка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 57 кг, сообщает Zakon.kz.
В поединке за бронзовую награду Аймукашева выиграла у Марии Марчлински (Гамбия).
Противостояние завершилось со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что казахстанская таеквондистка поборется за "бронзу" Исламиады-2025.
