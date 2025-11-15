Камиле Аймукашевой удалось завоевать "бронзу" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по таеквондо Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Казахстанка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 57 кг, сообщает Zakon.kz.

В поединке за бронзовую награду Аймукашева выиграла у Марии Марчлински (Гамбия). Противостояние завершилось со счетом 2:1. Ранее сообщалось, что казахстанская таеквондистка поборется за "бронзу" Исламиады-2025.

