Спорт

Камиле Аймукашевой удалось завоевать "бронзу" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии

Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 22:42 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Казахстанка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 57 кг, сообщает Zakon.kz.

В поединке за бронзовую награду Аймукашева выиграла у Марии Марчлински (Гамбия).

Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что казахстанская таеквондистка поборется за "бронзу" Исламиады-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
