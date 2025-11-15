#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанская таеквондистка поборется за "бронзу" Исламиады-2025

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 20:21 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по таеквондо Камила Аймукашева поборется за бронзовую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсменка дошла до полуфинала в весовой категории до 57 кг, сообщает Zakon.kz.

Однако в этом раунде Аймукашева уступила бронзовому призеру Олимпиады Хатиче Ильгун (Турция).

Таким образом, теперь казахстанка выступит в поединке за третье место. Противостоять ей будет Мария Марчлински из Гамбии.

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась второй медалью на чемпионате мира в Каире (Египет). Награду завоевала мужская команда. Наша сборная стала третьей в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 м.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
