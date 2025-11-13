Какое место занимает Казахстан по итогам 6-го дня Исламиады-2025
Фото: НОК РК
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности. Сейчас в общем зачете лидирует Турция, на счету которой 97 наград, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, после шести дней соревнований на Исламиаде-2025 сборная Казахстана занимает третье место в общекомандном медальном зачете.
В активе национальной команды 35 медалей – 10 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
Исламиада – 2025. Медальный зачет:
- Турция: "золото" – 54, "серебро" – 26, "бронза" – 17, всего – 97.
- Узбекистан: "золото" – 15, "серебро" – 17, "бронза" – 14, всего – 46.
- Казахстан: "золото" – 10, "серебро" – 12, "бронза" – 13, всего – 35.
Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025.
