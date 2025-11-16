#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл историческую медаль Гран-при

Фигурист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 08:20 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
На этапе в американском Лейк-Плэсиде казахстанец Михаил Шайдоров следовал третьим после короткой программы, но в произвольной показал второй результат, сообщает Zakon.kz.

Так фигурист поднялся на одну строчку в итоговом протоколе, суммарно набрав 251,09 балла. Победа досталась французу Кевину Эймозу (253,53). Третьим стал японец Казуки Томоно (245,57).

Шайдоров стал первым казахстанским фигуристом в истории, который дважды за сезон попал на пьедестал Гран-при. Теперь в активе Шайдорова 24 очка в общем зачете Гран-при.

Пока он занимает третье место в общем рейтинге. Если казахстанец останется в топ-6, то пройдет в финал Гран-при.

Аксинья Титова
Читайте также
Фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером Гран-при Китая
17:40, 23 ноября 2024
Фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером Гран-при Китая
Михаил Шайдоров вошел в число лидеров на Гран-при Китая-2024
21:15, 22 ноября 2024
Михаил Шайдоров вошел в число лидеров на Гран-при Китая-2024
Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции
02:20, 01 ноября 2024
Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции
