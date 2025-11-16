Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл историческую медаль Гран-при

На этапе в американском Лейк-Плэсиде казахстанец Михаил Шайдоров следовал третьим после короткой программы, но в произвольной показал второй результат, сообщает Zakon.kz.

Так фигурист поднялся на одну строчку в итоговом протоколе, суммарно набрав 251,09 балла. Победа досталась французу Кевину Эймозу (253,53). Третьим стал японец Казуки Томоно (245,57).

Шайдоров стал первым казахстанским фигуристом в истории, который дважды за сезон попал на пьедестал Гран-при. Теперь в активе Шайдорова 24 очка в общем зачете Гран-при.

Пока он занимает третье место в общем рейтинге. Если казахстанец останется в топ-6, то пройдет в финал Гран-при.