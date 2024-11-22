Михаил Шайдоров вошел в число лидеров на Гран-при Китая-2024

22 ноября в Чунцине стартовал Гран-при Китая по фигурному катанию, где после исполнения короткой программы казахстанец Михаил Шайдоров расположился на второй позиции, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт ISU, алматинский фигурист за свое выступление набрал 93,21 балла и пока занимает второе место.

А короткую программу Гран-при Китая выиграл Шун Сато (Япония) – 98,75. На третьей позиции оказался француз Адам Сяо Хим Фа – 91,22.

23 ноября лидер казахстанской сборной Шайдоров выйдет на лед Чунцина с произвольной программой и по его итогам узнает свое итоговое место на китайском турнире.

Тем временем чемпионка Казахстана и недавний призер Tallin Trophy Софья Самоделкина прибыла в США для начала второго этапа стажировки у Рафаэля Арутюняна.