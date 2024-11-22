Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Михаил Шайдоров вошел в число лидеров на Гран-при Китая-2024

Фигурное катание 2 место Китай, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 21:15 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
22 ноября в Чунцине стартовал Гран-при Китая по фигурному катанию, где после исполнения короткой программы казахстанец Михаил Шайдоров расположился на второй позиции, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт ISU, алматинский фигурист за свое выступление набрал 93,21 балла и пока занимает второе место.

А короткую программу Гран-при Китая выиграл Шун Сато (Япония) – 98,75. На третьей позиции оказался француз Адам Сяо Хим Фа – 91,22.

23 ноября лидер казахстанской сборной Шайдоров выйдет на лед Чунцина с произвольной программой и по его итогам узнает свое итоговое место на китайском турнире.

Тем временем чемпионка Казахстана и недавний призер Tallin Trophy Софья Самоделкина прибыла в США для начала второго этапа стажировки у Рафаэля Арутюняна.

Читайте также

Футбол Жеребьевка ЛН
Стали известны итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций УЕФА
&quot;Барыс&quot; потерпел разгромное поражение от &quot;Амура&quot;
"Барыс" потерпел разгромное поражение от "Амура"
Футбол Игрок Кайрата
ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана
Куандык Шынасилов
Сборная Казахстана 2024 год Хорошие новости Спортсмены фигурное катание Михаил Шайдоров
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: