#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Дастан Сатпаев второй раз вошел в список рекордсменов УЕФА

Футбол Гол Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 09:29 Фото. Instagram/kff_team
Форвард алматинского футбольного клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана, накануне поразив ворота команды Бельгии, сообщает Zakon.kz.

17-летний игрок забил свой первый гол в рамках отборочного матча ЧМ-2026, когда казахстанская дружина принимала в Астане представителей Бельгии.

Дастан Сатпаев открыл счет на 10-й минуте встречи и тем самым побил рекорд сборной Казахстана.

Сам матч подопечные Талгата Байсуфинова против одной из топовых сборных мира завершили вничью – 1:1.

При этом наши футболисты заканчивали игру в меньшинстве, за грубый фол был удален Ислам Чесноков.

Также нужно подчеркнуть, что для Сатпаева это уже второй рекорд в майке казахстанской сборной – ранее он отметился как самый молодой игрок в истории, который привлекался в состав взрослой команды.

10 февраля 2025 года Дастан официально стал футболистом лондонского "Челси".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
19:34, 11 октября 2025
Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
Дастан Сатпаев посвятил свой гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу
23:47, 17 октября 2025
Дастан Сатпаев посвятил свой гол погибшему 19-летнему футболисту Диасу Толеу
Футболист Дастан Сатпаев предупредил о фейковом Instagram-аккаунте
16:57, 10 октября 2025
Футболист Дастан Сатпаев предупредил о фейковом Instagram-аккаунте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: