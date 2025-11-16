Дастан Сатпаев второй раз вошел в список рекордсменов УЕФА

Форвард алматинского футбольного клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана, накануне поразив ворота команды Бельгии, сообщает Zakon.kz.

17-летний игрок забил свой первый гол в рамках отборочного матча ЧМ-2026, когда казахстанская дружина принимала в Астане представителей Бельгии.



Дастан Сатпаев 🌟



17-летний форвард - самый молодой автор гола в истории сборной Казахстана 🙌#WCQ pic.twitter.com/5MIqFNtcgz — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 15, 2025

Дастан Сатпаев открыл счет на 10-й минуте встречи и тем самым побил рекорд сборной Казахстана.

Сам матч подопечные Талгата Байсуфинова против одной из топовых сборных мира завершили вничью – 1:1.

При этом наши футболисты заканчивали игру в меньшинстве, за грубый фол был удален Ислам Чесноков.

Также нужно подчеркнуть, что для Сатпаева это уже второй рекорд в майке казахстанской сборной – ранее он отметился как самый молодой игрок в истории, который привлекался в состав взрослой команды.

10 февраля 2025 года Дастан официально стал футболистом лондонского "Челси".