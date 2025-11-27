Дастан Сатпаев в третий раз за карьеру вошел в список рекордсменов УЕФА
Талантливый нападающий стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов УЕФА, поразив ворота датского "Копенгагена", в рамках матча пятого тура самого престижного клубного турнира Европы.
Дастан забил мяч в ворота соперника в возрасте 17 лет и 90 дней, что позволяет ему занимать третью позицию в этой номинации. Впереди него Ансу Фати (17 лет, 40 дней) и Ламин Ямаль (17 лет, 68 дней).
Dastan Satpaev GOAL!— CarefreeYouth (@CarefreeYouth) November 26, 2025
He’s now the third youngest player to score in the Champions League. (17 years and 90 days old)
Youngest goalscorers in UCL:
1. Ansu Fati – 17 years, 40 days
2. Lamine Yamal – 17 years, 68 days #CFC pic.twitter.com/UradyQFRwB
Плюс к этому Сатпаев стал первым казахстанским футболистом, кто забил гол в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
⭐️🇰🇿 Dastan Satpaev becomes the first player ever from Kazakhstan to score in a Champions League game.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025
He’s already signed in at Chelsea for future move, next gem to join #CFC. 🔵 pic.twitter.com/G94SZs2qLg
Здесь стоит подчеркнуть, что Дастан Сатпаев за этот год уже в третий раз входит в историю УЕФА. Ранее он признавался как самый молодой игрок и автор гола в истории сборной Казахстана.