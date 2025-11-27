#АЭС в Казахстане
Спорт

Дастан Сатпаев в третий раз за карьеру вошел в список рекордсменов УЕФА

Футбол Достижение ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 11:44 Фото: Instagram/f.c.kairat
17-летний форвард алматинского футбольного клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев накануне отметился еще одним историческим достижениями на уровне игр УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Талантливый нападающий стал третьим самым молодым автором гола в Лиге чемпионов УЕФА, поразив ворота датского "Копенгагена", в рамках матча пятого тура самого престижного клубного турнира Европы.

Дастан забил мяч в ворота соперника в возрасте 17 лет и 90 дней, что позволяет ему занимать третью позицию в этой номинации. Впереди него Ансу Фати (17 лет, 40 дней) и Ламин Ямаль (17 лет, 68 дней).

Плюс к этому Сатпаев стал первым казахстанским футболистом, кто забил гол в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Здесь стоит подчеркнуть, что Дастан Сатпаев за этот год уже в третий раз входит в историю УЕФА. Ранее он признавался как самый молодой игрок и автор гола в истории сборной Казахстана.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
