Евгений Кошкин завоевал вторую серебряную медаль для Казахстана на Азиаде-2025
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Спортсмен сборной Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.
Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив еще одну награду в копилку сборной Казахстана.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025. Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете.
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