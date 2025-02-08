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Спорт

Евгений Кошкин завоевал вторую серебряную медаль для Казахстана на Азиаде-2025

еще одна медаль Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 09:30 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Спортсмен сборной Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на зимних Азиатских играх, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.

Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив еще одну награду в копилку сборной Казахстана.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025. Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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