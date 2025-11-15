#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Титулованный конькобежец из Казахстана не прошел в элитный турнир США

Евгений Кошкин, конькобежец, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 03:59 Фото: Instagram/koshkin.exe
В американском Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2025/2026, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, 16 ноября у мужчин определилась тройка сильнейших в беге на 500 метров:

  1. Джордан Штольц (США).
  2. Дамиан Журек (Польша).
  3. Тингу Гао (Китай).

Казахстан в этом противостоянии спринтеров представлял Евгений Кошкин, который считался одним из главных претендентов на попадание в ТОП-3. Но в итоге 22-летний алматинец занял 16-е место.

Главные достижения в карьере казахстанца: бронзовый призер Чемпионата четырех континентов (2022), серебряный призер Азиады (2025), победитель двух этапов Кубка мира (2025), бронзовый призер этапа Кубка мира (2025). Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Участник юношеских ОИ (2020).

Ранее выяснилось, какое место занимает Казахстан в медальном зачете Исламиады-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Серебро" завоевали казахстанские конькобежцы в турнире в Солт-Лейк-Сити
08:23, 21 января 2024
"Серебро" завоевали казахстанские конькобежцы в турнире в Солт-Лейк-Сити
Казахстанский конькобежец завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Польше
21:16, 23 февраля 2025
Казахстанский конькобежец завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Польше
Казахстан выиграл два забега на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
06:56, 23 ноября 2024
Казахстан выиграл два забега на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: