Титулованный конькобежец из Казахстана не прошел в элитный турнир США

В американском Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2025/2026, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, 16 ноября у мужчин определилась тройка сильнейших в беге на 500 метров:

Джордан Штольц (США). Дамиан Журек (Польша). Тингу Гао (Китай).

Казахстан в этом противостоянии спринтеров представлял Евгений Кошкин, который считался одним из главных претендентов на попадание в ТОП-3. Но в итоге 22-летний алматинец занял 16-е место.

Главные достижения в карьере казахстанца: бронзовый призер Чемпионата четырех континентов (2022), серебряный призер Азиады (2025), победитель двух этапов Кубка мира (2025), бронзовый призер этапа Кубка мира (2025). Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Участник юношеских ОИ (2020).

