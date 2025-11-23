Сборная Казахстана по хоккею защитила титул чемпиона Азии
Фото: Instagram/iihfmen
Казахстанские хоккеисты защитили чемпионский титул на чемпионате Азии в Пекине, сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана по хоккею защитила звание лучшей команды Азии. В финале команда Казахстана обыграла Японию, пишет Sportarena.
Счет поединка – 4:3.
Заброшенными шайбами у Казахстана отметились: Роман Старченко ("Барыс") – дубль, Кирилл Ляпунов ("Номад"), Александр Борисевич ("Сарыарка").
Между тем казахстанской сборной достаточно было не проиграть Японии в основное время.
Таким образом, казахстанские хоккеисты завоевали титул чемпионов Азии второй раз подряд. Теперь сборная Казахстана – двукратный победитель азиатского первенства.
Ранее казахстанский "Барыс" одержал победу и прервал серию неудач в матче с "Салаватом Юлаевым".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript