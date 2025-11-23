#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
518.66
597.44
6.56
Спорт

Сборная Казахстана по хоккею защитила титул чемпиона Азии

казахстанские хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 15:45 Фото: Instagram/iihfmen
Казахстанские хоккеисты защитили чемпионский титул на чемпионате Азии в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана по хоккею защитила звание лучшей команды Азии. В финале команда Казахстана обыграла Японию, пишет Sportarena.

Счет поединка – 4:3.

Заброшенными шайбами у Казахстана отметились: Роман Старченко ("Барыс") – дубль, Кирилл Ляпунов ("Номад"), Александр Борисевич ("Сарыарка").

Между тем казахстанской сборной достаточно было не проиграть Японии в основное время.

Таким образом, казахстанские хоккеисты завоевали титул чемпионов Азии второй раз подряд. Теперь сборная Казахстана – двукратный победитель азиатского первенства.

Ранее казахстанский "Барыс" одержал победу и прервал серию неудач в матче с "Салаватом Юлаевым".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Амир Омарханов завоевал дебютный титул на профессиональном уровне ITF
16:21, Сегодня
Амир Омарханов завоевал дебютный титул на профессиональном уровне ITF
Казахстан с поражения стартовал на женском чемпионате Азии по хоккею
06:20, 03 ноября 2024
Казахстан с поражения стартовал на женском чемпионате Азии по хоккею
"Казахский Сехудо" защитил титул чемпиона Octagon
01:56, 20 февраля 2023
"Казахский Сехудо" защитил титул чемпиона Octagon
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: