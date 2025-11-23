Сборная Казахстана по хоккею защитила титул чемпиона Азии

Казахстанские хоккеисты защитили чемпионский титул на чемпионате Азии в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана по хоккею защитила звание лучшей команды Азии. В финале команда Казахстана обыграла Японию, пишет Sportarena.

Счет поединка – 4:3.

Заброшенными шайбами у Казахстана отметились: Роман Старченко ("Барыс") – дубль, Кирилл Ляпунов ("Номад"), Александр Борисевич ("Сарыарка").

Между тем казахстанской сборной достаточно было не проиграть Японии в основное время.

Таким образом, казахстанские хоккеисты завоевали титул чемпионов Азии второй раз подряд. Теперь сборная Казахстана – двукратный победитель азиатского первенства.

Ранее казахстанский "Барыс" одержал победу и прервал серию неудач в матче с "Салаватом Юлаевым".