Спорт

Казахстанский спортсмен завоевал "серебро" Исламиады-2025

Бауыржан Хасенов, призер прошлой Исламиады, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 04:30 Фото: Instagram/qaz.tkd
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности. На турнире по таеквондо в весовой категории свыше 82 кг выступал казахстанец Бауыржан Хасенов, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, он начал выступление со стадии 1/8 финала, где в упорном поединке победил представителя Афганистана – Али Амири (2:1).

В четвертьфинале Хасенов встретился с Муетазом Ифауи из Туниса, которого одолел с таким же счетом. В полуфинале Бауыржан "бился" с азербайджанцем Эльтажем Гафаровым. Победа со счетом 2:1 досталась нашему соотечественнику.

Вечером 17 ноября Хасенов встретился в финале с Маратом Мавлоновым из Узбекистана. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанского спортсмена.

Бауыржан Хасенов является бронзовым призером прошлой Исламиады, которая состоялась в 2022 году в турецкой Конье.

Ранее сообщалось, что титулованный конькобежец из Казахстана не прошел в элитный турнир США.

Аксинья Титова
