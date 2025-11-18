Казахстанский борец завоевал "серебро" Исламиады-2025

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Ислам дошел до финала в весовой категории до 87 кг. В решающей схватке ему противостоял Голамреза Фарохи из Ирана, который в этом году выиграл чемпионат мира в весе до 82 кг. Фарохи победил в финале со счетом 6:0. Евлоев завершил турнир с серебряной медалью.

Ранее сообщалось, что две "бронзы" завоевали казахстанские боксеры на Кубке мира в Индии.