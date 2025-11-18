#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский борец завоевал "серебро" Исламиады-2025

Исламиада, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 21:49 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Ислам дошел до финала в весовой категории до 87 кг. В решающей схватке ему противостоял Голамреза Фарохи из Ирана, который в этом году выиграл чемпионат мира в весе до 82 кг. Фарохи победил в финале со счетом 6:0. Евлоев завершил турнир с серебряной медалью.

Ранее сообщалось, что две "бронзы" завоевали казахстанские боксеры на Кубке мира в Индии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
21:30, 09 ноября 2025
Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025
Казахстанский спортсмен завоевал "серебро" Исламиады-2025
04:30, 18 ноября 2025
Казахстанский спортсмен завоевал "серебро" Исламиады-2025
Казахстанский тяжелоатлет завоевал "золото" на Исламиаде-2025 в Эр-Рияде
19:00, 11 ноября 2025
Казахстанский тяжелоатлет завоевал "золото" на Исламиаде-2025 в Эр-Рияде
