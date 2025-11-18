#АЭС в Казахстане
Спорт

Финансовые разногласия между ПСЖ и Мбаппе выросли до 440 млн евро

Футбол Суд ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 16:06
Уже больше года продолжаются судебные заседания, где рассматриваются претензии французского футбольного клуба ПСЖ к своему бывшему игроку Килиану Мбаппе. У нападающего "Реала" тоже имеются свои обиды по отношению к "парижанам", сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMC Sport, чемпион Франции хочет отсудить у футболиста 440 млн евро ущерба. В свою очередь Мбаппе требует от своего бывшего клуба 253 млн евро компенсации. Эти суммы намного превышают те цифры, которые были указаны в предварительных слушаниях.

Кто же выиграет эту финансовую войну с претензиями, будет ясно 16 декабря, когда суд окончательно вынесет решение.

"Мы реально требуем 440 миллионов евро. 20 из них за ущерб репутации, 60 за недобросовестное исполнение соглашения от августа 2023 года, 180 млн за сокрытие этого соглашения и 180 млн за упущенную возможность продажи игрока".Адвокат ПСЖ Рено Семерджян

Юристы Мбаппе считают требования парижской команды космическими. Со своей стороны Килиан тоже выставил нереальный счет в размере 253 млн евро в адрес ПСЖ.

Пока шел судебный процесс, Килиан на днях оформил дубль в ворота сборной Украины и вывел Францию на ЧМ-2026 по футболу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
