#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Спорт

Судебный скандал между Мбаппе и ПСЖ продолжается из-за 2 млн евро

Футбол Долг ПСЖ 2 млн , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 14:01 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Судебное дело между французским футбольным клубом ПСЖ и его бывшим игроком Килианом Мбаппе, которое началось в 2024 году, никак не может закончиться. "Парижане" не хотят отдавать последнюю часть долга в размере двух миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет L’Équipe, на данный час ПСЖ выплатил своему экс-форварду четыре из шести миллионов евро из всего оставшегося долга. В связи с чем процесс все еще в действии.

Эти разбирательства начались еще летом 2024 года, когда Мбаппе бесплатно перешел в мадридский "Реал".

Три месяца назад французский суд вынес решение о выплате футболисту 60,9 млн евро, включая 55 млн зарплаты и бонусов, а также около 5,9 млн в качестве отпускных и процентов с долга.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Однако Килиан получил от бывшей команды только 55 млн. В ходе подключения судебных приставов ПСЖ выплатил еще 4 млн, но остался долг в размере 2 млн.

В свою очередь парижская дружина заверяет, что они давно закрыли все переводы в адрес нападающего.

Вдобавок победитель Лиги чемпионов УЕФА отказывается от требования Мбаппе, согласно которому клуб обязан выдать информацию на своем сайте о решений суда в течение месяца.

Килиан Мбаппе сейчас находится на второй строчке рейтинга игроков, кто зарабатывает больше всех в ведущих лигах Европы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
У ПСЖ арестован счет на 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе
16:04, 11 апреля 2025
У ПСЖ арестован счет на 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе
Финансовые разногласия между ПСЖ и Мбаппе выросли до 440 млн евро
16:06, 18 ноября 2025
Финансовые разногласия между ПСЖ и Мбаппе выросли до 440 млн евро
Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро
13:12, 27 июля 2023
Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина получила роскошный подарок от казаха в Дубае
14:04, Сегодня
Елена Рыбакина получила роскошный подарок от казаха в Дубае
Министерство спорта рассказало, сколько миллионов вложено в подготовку Михаила Шайдорова
13:46, Сегодня
Министерство спорта рассказало, сколько миллионов вложено в подготовку Михаила Шайдорова
Стал известен календарь первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
13:27, Сегодня
Стал известен календарь первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Сегодня
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: