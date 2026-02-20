Судебный скандал между Мбаппе и ПСЖ продолжается из-за 2 млн евро

Судебное дело между французским футбольным клубом ПСЖ и его бывшим игроком Килианом Мбаппе, которое началось в 2024 году, никак не может закончиться. "Парижане" не хотят отдавать последнюю часть долга в размере двух миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет L’Équipe, на данный час ПСЖ выплатил своему экс-форварду четыре из шести миллионов евро из всего оставшегося долга. В связи с чем процесс все еще в действии.

Эти разбирательства начались еще летом 2024 года, когда Мбаппе бесплатно перешел в мадридский "Реал".

Три месяца назад французский суд вынес решение о выплате футболисту 60,9 млн евро, включая 55 млн зарплаты и бонусов, а также около 5,9 млн в качестве отпускных и процентов с долга.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Однако Килиан получил от бывшей команды только 55 млн. В ходе подключения судебных приставов ПСЖ выплатил еще 4 млн, но остался долг в размере 2 млн.

В свою очередь парижская дружина заверяет, что они давно закрыли все переводы в адрес нападающего.

Вдобавок победитель Лиги чемпионов УЕФА отказывается от требования Мбаппе, согласно которому клуб обязан выдать информацию на своем сайте о решений суда в течение месяца.

Килиан Мбаппе сейчас находится на второй строчке рейтинга игроков, кто зарабатывает больше всех в ведущих лигах Европы.

