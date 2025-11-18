Две "бронзы" завоевали казахстанские боксеры на Кубке мира в Индии

Представительница команды Казахстана по боксу Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели (Индия) с бронзовой медалью. Спортсменка начала турнирный путь в весе свыше 80 кг с полуфинала, сообщает Zakon.kz.

В этом раунде ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана.

Победу в бою одержала соперница. Токтасын завершила ЭКМ с бронзовой наградой.

Фото: olympic.kz

Также "бронзу" завоевал казахстанец Санжарали Бегалиев. Спортсмен потерпел поражение в полуфинале соревнований в весовой категории до 80 кг.

В этом раунде он бился с британцем Оладимеджу Шитту. Встречу выиграл соперник.

Ранее сообщалось, что казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу.