Две "бронзы" завоевали казахстанские боксеры на Кубке мира в Индии
Представительница команды Казахстана по боксу Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели (Индия) с бронзовой медалью. Спортсменка начала турнирный путь в весе свыше 80 кг с полуфинала, сообщает Zakon.kz.
В этом раунде ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана.
Победу в бою одержала соперница. Токтасын завершила ЭКМ с бронзовой наградой.
Также "бронзу" завоевал казахстанец Санжарали Бегалиев. Спортсмен потерпел поражение в полуфинале соревнований в весовой категории до 80 кг.
В этом раунде он бился с британцем Оладимеджу Шитту. Встречу выиграл соперник.
Ранее сообщалось, что казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу.
