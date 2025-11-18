#АЭС в Казахстане
Спорт

Еще два боксера принесли медали Казахстану на Кубке мира

Кубок мира, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 21:53 Фото: olympic.kz
Казахстанка Диана Магауяева стала бронзовым призером финального этапа Кубка мира по боксу, который проходит в Дели (Индия). Наша спортсменка выступала в весовой категории до 80 кг, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Диана встретилась с представительницей Польши Агатой Кацмарской. Сильнее в противостоянии оказалась полька. Магауяева завершила турнир на третьем месте.

Фото: olympic.kz

Также "бронзу" завоевал и Даниял Сапарбай. Казахстанец бился за бронзовую медаль в весовой категории свыше 90 кг. Его соперником стал Нарендер из Индии. По итогам трех раундов победу праздновал оппонент. Сапарбай финишировал третьим.

Ранее сообщалось, что две "бронзы" завоевали казахстанские боксеры на Кубке мира в Индии.

