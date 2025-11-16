Казахстанский боксер вышел в полуфинал Кубка мира в Индии

В Дели (Индия) стартовал финальный этап Кубка мира по боксу. У мужчин в весовой категории до 80 кг в полуфинал соревнований вышел казахстанец Санжарали Бегалиев, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 наш боксер оказался сильнее Минсен Кима (Южная Корея). Таким образом, Бегалиев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Ранее сообщалось, что Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

