#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Казахстанский боксер вышел в полуфинал Кубка мира в Индии

Боксер Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 18:54 Фото: olympic.kz
В Дели (Индия) стартовал финальный этап Кубка мира по боксу. У мужчин в весовой категории до 80 кг в полуфинал соревнований вышел казахстанец Санжарали Бегалиев, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 наш боксер оказался сильнее Минсен Кима (Южная Корея).

Таким образом, Бегалиев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал ЭКМ в Астане
20:42, 03 июля 2025
Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал ЭКМ в Астане
Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира
06:20, 16 октября 2024
Четыре стрелка из Казахстана выступят на финальном этапе Кубка мира
Казахстанский стрелок стал пятым на финальном этапе Кубка мира по стрельбе
02:59, 18 октября 2024
Казахстанский стрелок стал пятым на финальном этапе Кубка мира по стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: