Казахстанский боксер вышел в полуфинал Кубка мира в Индии
Фото: olympic.kz
В Дели (Индия) стартовал финальный этап Кубка мира по боксу. У мужчин в весовой категории до 80 кг в полуфинал соревнований вышел казахстанец Санжарали Бегалиев, сообщает Zakon.kz.
В 1/4 наш боксер оказался сильнее Минсен Кима (Южная Корея).
Таким образом, Бегалиев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
