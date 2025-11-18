#АЭС в Казахстане
Спорт

Ничьей закончился матч между Казахстаном и Кипром в отборе на Евро по футболу

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 01:11 Фото: Instagram/kff_jastar
Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром со счетом 1:1 в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2025/26 среди юношей до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы открыли счет на четвертой минуте после гола Мансура Биркурманова. Однако на 59-й минуте Циорцис сравнял счет, установив окончательный результат матча.

"В итоге наши ребята финишировали 1-ю группу дивизиона "В" со вторым местом и вышли в элитный этап. Воспитанники Кирилла Кекера получили возможность побороться за финальный этап чемпионата Европы весной 2026 года", – заявили представители сборной.

Казахстан стартовал в отборе с победы над Ирландией (1:0), затем уступил Нидерландам (1:2).

Ранее сообщалось, что исход матча Казахстан – Фарерские острова решил один гол.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
