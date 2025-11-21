#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.19
597.32
6.43
Спорт

Соперница Ангелины Лукас предложила всем посмотреть полную версию их боя

Лукас - Рени, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 07:45 Фото: Instagram/skywalker_boxing_media
Американка Кэтрин Линденмут предложила спортивным болельщикам посмотреть полную версию их скандального боя с Ангелиной Лукас, сообщает Zakon.kz.

Instagram-аккаунты боксерских организаций в соавторстве с Линденмут выпустили 21 ноября отрывок видео и обращение ко всем, кто следит за развитием ситуации после боя Лукас – Линденмут. Авторы публикации убеждены, что в недавнем противостоянии преимущество оказалось на стороне американки.

"По ходу поединка Линденмут уверенно контролировала ход боя, тогда как команда Лукас неоднократно получала замечания за нарушения – в том числе задерживания, удары после гонга и другие запрещенные действия", – говорится в сообщении.

По итогам поединка судьи вынесли раздельное решение в пользу Линденмут, что позволило ей завоевать титул WBA Gold в первом наилегчайшем весе. Однако уже после боя ситуация получила продолжение. Пока американка возвращалась домой, результат был пересмотрен и изменен на "no contest".

"Команда Лукас подала протест, утверждая, что соперница не прошла обязательный допинг-тест. Представители Линденмут опровергли эту информацию и заявили, что спортсменка выполнила все необходимые процедуры", – напомнили последние события авторы поста в Instagram.

Запись поединка доступна на канале LB Sports TV.

"Несмотря на пересмотр результата, многие зрители продолжают считать Линденмут фактической победительницей прошедшего боя", – подытожили сообщение его авторы и предложили посмотреть полную версию египетского поединка, чтобы убедиться в правоте большинства.

Первая ракетка мира готовится к выставочному матчу "Битва полов". Мероприятие пройдет 28 декабря в Дубае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Проигрыш Лукас в Египте отменили, но соперница увезла пояс
06:20, 19 ноября 2025
Проигрыш Лукас в Египте отменили, но соперница увезла пояс
Ангелина Лукас провела бой в Египте
02:45, 15 ноября 2025
Ангелина Лукас провела бой в Египте
Ангелина Лукас сделала заявление после скандального боя
14:04, 30 октября 2023
Ангелина Лукас сделала заявление после скандального боя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: