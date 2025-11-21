Соперница Ангелины Лукас предложила всем посмотреть полную версию их боя

Американка Кэтрин Линденмут предложила спортивным болельщикам посмотреть полную версию их скандального боя с Ангелиной Лукас, сообщает Zakon.kz.

Instagram-аккаунты боксерских организаций в соавторстве с Линденмут выпустили 21 ноября отрывок видео и обращение ко всем, кто следит за развитием ситуации после боя Лукас – Линденмут. Авторы публикации убеждены, что в недавнем противостоянии преимущество оказалось на стороне американки.

"По ходу поединка Линденмут уверенно контролировала ход боя, тогда как команда Лукас неоднократно получала замечания за нарушения – в том числе задерживания, удары после гонга и другие запрещенные действия", – говорится в сообщении.

По итогам поединка судьи вынесли раздельное решение в пользу Линденмут, что позволило ей завоевать титул WBA Gold в первом наилегчайшем весе. Однако уже после боя ситуация получила продолжение. Пока американка возвращалась домой, результат был пересмотрен и изменен на "no contest".

"Команда Лукас подала протест, утверждая, что соперница не прошла обязательный допинг-тест. Представители Линденмут опровергли эту информацию и заявили, что спортсменка выполнила все необходимые процедуры", – напомнили последние события авторы поста в Instagram.

Запись поединка доступна на канале LB Sports TV.

"Несмотря на пересмотр результата, многие зрители продолжают считать Линденмут фактической победительницей прошедшего боя", – подытожили сообщение его авторы и предложили посмотреть полную версию египетского поединка, чтобы убедиться в правоте большинства.

Первая ракетка мира готовится к выставочному матчу "Битва полов". Мероприятие пройдет 28 декабря в Дубае.