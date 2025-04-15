Известен игрок, чья форма пользуется большим спросом в магазине НБА
По официальным сведениям НБА, 14 апреля опубликованы окончательные результаты продаж формы в регулярном сезоне по статистике интернет-магазина.
Данный рейтинг топ-5 продаж возглавил представитель "Лейкерс" Лука Дончич, а его знаменитый одноклубник Леброн Джеймс оказался на третьей строчке. Между ними втиснулся игрок "Голден Стэйт" Стеф Карри.
Далее идут Джейсон Тейтум ("Бостон") и Джейлен Брансон ("Нью-Йорк").
"Лос-Анджелес Лейкерс" опередил "Бостон" и "Голден Стэйт" по рейтингу продаж игровой формы среди клубов.
Также НБА обнародовала цифры по игрокам, которые привлекают наибольшее внимание в соцсетях и других цифровых платформах.
Здесь лидирующая тройка выглядит следующим образом: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Лука Дончич.
Между тем через считаные часы в НБА стартуют игры турнира "плей-ин", где ряд команд попытаются заработать путевки в плей-офф.