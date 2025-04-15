Известен игрок, чья форма пользуется большим спросом в магазине НБА

Словенская звезда Лука Дончич занимает первое место по продажам игровой формы в НБА сезона-2024/25. Клуб "Лейкерс" продал больше всего его маек в прошедшем чемпионате, сообщает Zakon.kz.

По официальным сведениям НБА, 14 апреля опубликованы окончательные результаты продаж формы в регулярном сезоне по статистике интернет-магазина.

Данный рейтинг топ-5 продаж возглавил представитель "Лейкерс" Лука Дончич, а его знаменитый одноклубник Леброн Джеймс оказался на третьей строчке. Между ними втиснулся игрок "Голден Стэйт" Стеф Карри.

Далее идут Джейсон Тейтум ("Бостон") и Джейлен Брансон ("Нью-Йорк").

"Лос-Анджелес Лейкерс" опередил "Бостон" и "Голден Стэйт" по рейтингу продаж игровой формы среди клубов.

Также НБА обнародовала цифры по игрокам, которые привлекают наибольшее внимание в соцсетях и других цифровых платформах.

Здесь лидирующая тройка выглядит следующим образом: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Лука Дончич.

Между тем через считаные часы в НБА стартуют игры турнира "плей-ин", где ряд команд попытаются заработать путевки в плей-офф.