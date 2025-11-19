#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанские спортсменки завоевали две медали на Исламиаде-2025

София Актаева, медаль, Исламиада, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 23:08 Фото: НОК РК
Казахстанские спортсменки София Актаева и Зейнеп Баянова 19 ноября выиграли медали на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, Актаева стала серебряным призером соревнований по фехтованию на рапире. В финале казахстанка провела напряженный поединок против представительницы Турции Алары Атмака и уступила со счетом 13:15.

Зейнеп Баянова принесла сборной Казахстана бронзу в соревнованиях по женской борьбе. В весовой категории до 53 килограммов она уверенно выиграла поединок за третье место у спортсменки из Таджикистана Ватансултон Шакаршоевой – 14:3.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина откроет сезон выставочным турниром WTL в Индии.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
