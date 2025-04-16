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Все о теннисе

Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии

Денис Евсеев стартовал на турнире в Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 16:42 Фото: ktf.kz
В Оэйраше (Португалия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер" (грунт). Матчи первого круга одиночного разряда провели казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Михаил Кукушкин обыграл итальянца Маттео Гиганте со счетом 6:4, 6:4. В очном противостоянии впереди ветеран казахстанского тенниса (2:0).

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Кукушкин сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Денис Евсеев не смог выйти во второй раунд. Он проиграл американцу Тристану Бойеру со счетом 1:6. 6:1, 4:6. 

Ранее другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился во второй раунд турнира в США.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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