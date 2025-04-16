Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии

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В Оэйраше (Португалия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер" (грунт). Матчи первого круга одиночного разряда провели казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Михаил Кукушкин обыграл итальянца Маттео Гиганте со счетом 6:4, 6:4. В очном противостоянии впереди ветеран казахстанского тенниса (2:0).

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Кукушкин сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Денис Евсеев не смог выйти во второй раунд. Он проиграл американцу Тристану Бойеру со счетом 1:6. 6:1, 4:6.

Ранее другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился во второй раунд турнира в США.