Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Португалии
Фото: ktf.kz
В Оэйраше (Португалия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер" (грунт). Матчи первого круга одиночного разряда провели казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре Михаил Кукушкин обыграл итальянца Маттео Гиганте со счетом 6:4, 6:4. В очном противостоянии впереди ветеран казахстанского тенниса (2:0).
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Кукушкин сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Денис Евсеев не смог выйти во второй раунд. Он проиграл американцу Тристану Бойеру со счетом 1:6. 6:1, 4:6.
Ранее другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился во второй раунд турнира в США.
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