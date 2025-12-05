Казахстанский теннисист дерзко прошел в полуфинал парного турнира в Индии
Фото: Instagram/grigor.77
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в паре с Исаком Экбалем (Индия) одержал победу в четвертьфинале парного турнира серии ITF M25 в Гвалиоре (Индия), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, за выход в полуфинал казахстанско-индийский дуэт встретился с тандемом Виваан Бидасария/Ашравья Мехра.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:1.
В полуфинале турнира Ломакин и Экбаль сыграют с представителями Индии Арьяном Лакшмананом и Манишем Сурешкумаром.
