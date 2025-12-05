Казахстанский теннисист дерзко прошел в полуфинал парного турнира в Индии

Фото: Instagram/grigor.77

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в паре с Исаком Экбалем (Индия) одержал победу в четвертьфинале парного турнира серии ITF M25 в Гвалиоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: