#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Спорт

Казахстанский теннисист дерзко прошел в полуфинал парного турнира в Индии

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 08:42 Фото: Instagram/grigor.77
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в паре с Исаком Экбалем (Индия) одержал победу в четвертьфинале парного турнира серии ITF M25 в Гвалиоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, за выход в полуфинал казахстанско-индийский дуэт встретился с тандемом Виваан Бидасария/Ашравья Мехра.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинале турнира Ломакин и Экбаль сыграют с представителями Индии Арьяном Лакшмананом и Манишем Сурешкумаром.

Ранее сообщалось, что Рыбакина попала в число миллионеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал турнира в Индии
12:18, 04 апреля 2025
Казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал турнира в Индии
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира в Индии
05:39, 02 января 2025
Казахстанский теннисист проиграл в первом круге турнира в Индии
Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира в Египте
20:29, 12 апреля 2024
Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: