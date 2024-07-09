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Казахстанские теннисисты стартовали на турнире в Германии

Михаил Кукушкин и Денис Евсеев провели матчи первого круга Фото: KTF
В Брауншвейге (Германия) проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Михаил Кукушкин (133 АТР) выиграл у австрийца Юрия Родионова со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. За это время Кукушкин один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из десяти возможных.

Другой казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог выйти во второй круг. Наш игрок проиграл испанцу Карлосу Санчесу Ховеру (LL) со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

Матч длился 1 час 39 минут. Евсеев оформил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из шести возможных.

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