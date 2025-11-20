Оппонент "Кайрата" в ЛЧ намерен продлить контракт с ключевым игроком

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака намерен до конца года подписать новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает Zakon.kz.

По информации RMC Sport, стороны уверены в продлении сотрудничества до 2030 года, но переговоры еще не окончены. В руководстве "пушкарей" рассчитывают, что игрок поставит подпись под новым контрактом до конца нынешнего года.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего англичанина действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Букайо Сака провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.

"Кайрат" в Лиге чемпионов сыграет с "Арсеналом" 29 января в Лондоне.

