Спорт

Оппонент "Кайрата" в ЛЧ намерен продлить контракт с ключевым игроком

&quot;Арсенал&quot;, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 08:52 Фото: Instagram/arsenal
Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака намерен до конца года подписать новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает Zakon.kz.

По информации RMC Sport, стороны уверены в продлении сотрудничества до 2030 года, но переговоры еще не окончены. В руководстве "пушкарей" рассчитывают, что игрок поставит подпись под новым контрактом до конца нынешнего года.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего англичанина действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Букайо Сака провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.

"Кайрат" в Лиге чемпионов сыграет с "Арсеналом" 29 января в Лондоне.

Ранее был назван список претендентов на звание футболиста года.

Аксинья Титова
Читайте также
"Барыс" продлил контракты с тремя игроками
21:29, 29 декабря 2024
"Барыс" продлил контракты с тремя игроками
Рафинья продлил контракт с "Барселоной"
23:44, 23 мая 2025
Рафинья продлил контракт с "Барселоной"
Салах назван лучшим игроком Английской Премьер-лиги по футболу
09:54, 26 декабря 2024
Салах назван лучшим игроком Английской Премьер-лиги по футболу
