Рафинья продлил контракт с "Барселоной"

Футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Рафиньей. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официального заявления на сайте каталонского клуба.

"Футбольный клуб "Барселона" достиг соглашения о продлении контракта с игроком Рафаэлем Диасом, более известным как Рафинья. По новому контракту игрок останется в клубе до 30 июня 2028 года", – говорится в заявлении.

Рафинья перешел в "Барселону" летом 2022 года из английского "Лидса" за 58 млн евро. В составе каталонского клуба бразилец дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл Кубок страны и два – Суперкубок.

Предыдущее соглашение бразильца с "сине-гранатовыми" было рассчитано до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне Рафинья провел за "Барселону":

56 матчей во всех турнира;

забил 34 мяча;

отдал 25 результативных передач.

22 мая 39-летний полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич объявил об уходе из мадридского "Реала" по окончании сезона.