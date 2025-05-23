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Спорт

Рафинья продлил контракт с "Барселоной"

Рафинья остается в &quot;Барселоне&quot; до 2028 года, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 23:44 Фото: Instagram/raphinha
Футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Рафиньей. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официального заявления на сайте каталонского клуба.

"Футбольный клуб "Барселона" достиг соглашения о продлении контракта с игроком Рафаэлем Диасом, более известным как Рафинья. По новому контракту игрок останется в клубе до 30 июня 2028 года", – говорится в заявлении.

Рафинья перешел в "Барселону" летом 2022 года из английского "Лидса" за 58 млн евро. В составе каталонского клуба бразилец дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл Кубок страны и два – Суперкубок.

Предыдущее соглашение бразильца с "сине-гранатовыми" было рассчитано до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне Рафинья провел за "Барселону":

  • 56 матчей во всех турнира;
  • забил 34 мяча;
  • отдал 25 результативных передач.

22 мая 39-летний полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич объявил об уходе из мадридского "Реала" по окончании сезона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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