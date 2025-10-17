Хавбек ПСЖ назван лучшим футболистом 2025 года в Азии
Один из лидеров корейской сборной получил награду лучшего азиатского игрока 2025 года по версии Азиатской футбольной конфедерации.
🇰🇷 Lee Kang-in lit up the world stage and takes home the AFC Asian International Player of the Year award!#AFCAwards2025 pic.twitter.com/QaRieOnweM— AFC (@theafcdotcom) October 16, 2025
Помимо полузащитника "парижан", кандидатами на этот приз были иранский форвард греческого "Олимпиакоса" Мехди Тареми, а также японский вингер испанского "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо.
В прошлом сезоне Ли Кан Ин стал победителем в Лиге 1 и Кубке Франции в составе своего клуба, плюс поднял трофей Лиги чемпионов УЕФА.
С 2019 года он выступает в майке корейской национальной дружины, где провел 29 игр и забил девять голов.
