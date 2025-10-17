#АЭС в Казахстане
Спорт

Хавбек ПСЖ назван лучшим футболистом 2025 года в Азии

Футбол Лучший Игрок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 13:35 Фото: Instagram/kanginleeoficial
Полузащитник корейской сборной и французского ПСЖ Ли Кан Ин признан футболистом года в Азии. 24-летний игрок в этом споре опередил иранца Мехди Тареми и японца Такефуса Кубо, сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров корейской сборной получил награду лучшего азиатского игрока 2025 года по версии Азиатской футбольной конфедерации.

Помимо полузащитника "парижан", кандидатами на этот приз были иранский форвард греческого "Олимпиакоса" Мехди Тареми, а также японский вингер испанского "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо.

В прошлом сезоне Ли Кан Ин стал победителем в Лиге 1 и Кубке Франции в составе своего клуба, плюс поднял трофей Лиги чемпионов УЕФА.

С 2019 года он выступает в майке корейской национальной дружины, где провел 29 игр и забил девять голов.

Между тем накануне казахстанский хоккейный клуб "Барыс" после шести поражений подряд сенсационно разгромил "Авангард" в рамках матчей КХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
