Спорт

Винокуров-младший станет одним из директоров велоклуба "Астана"

Велоспорт Астана Директор, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:11 Фото: xds-astana.com
Казахстанский гонщик Александр Винокуров-младший, выступавший за команду XDS Astana Development Team и рано завершивший карьеру из-за травм, прошел курс обучения в образовательном центре UCI. Он успешно сдал экзамен и получил диплом спортивного директора, сообщает Zakon.kz.

С 2026 года сын нашего прославленного велогонщика Александра Винокурова присоединится к команде XDS Astana в качестве стажера-спортивного директора.

Во время стажировки младший Александр будет тесно сотрудничать с опытными спортивными директорами команд Мирового тура и континентального тура, а также активно взаимодействовать с группой подготовки команды.

"В последние сезоны у Алекса было несколько травм и последняя оказалась очень серьезной. Он проявил характер и сумел вернуться, проведя несколько гонок, но его решение завершить карьеру вполне объяснимо. Но он решил остаться в велоспорте, завершил учебу, успешно сдал экзамены и теперь с оптимизмом смотрит на новую роль. Стажировка в обеих командах позволит ему получить необходимый опыт, уверенность в себе и понять, как работает профессиональный велоспорт с другой стороны. Переход с велосипедного седла на переднее сиденье автомобиля никогда не бывает легким, это скажет вам любой спортивный директор, поэтому надеюсь, что при должном усердии и целеустремленности у Алекса все получится". Главный спортивный директор команды XDS Astana Александр Шефер

Пока один из сыновей-близнецов олимпийского чемпиона готовится к руководящей должности, его брат Николя недавно добился самого значимого результата в своей карьере.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Николя Винокуров добился самого значимого результата в своей карьере
10:59, 06 октября 2025
Николя Винокуров добился самого значимого результата в своей карьере
Винокуров стал первым на пятом этапе "Тура Японии"
21:00, 23 мая 2024
Винокуров стал первым на пятом этапе "Тура Японии"
Александр Винокуров победил на чемпионате мира в Глазго в возрастной категории 50+
04:21, 05 августа 2023
Александр Винокуров победил на чемпионате мира в Глазго в возрастной категории 50+
