Каждая четвертая медаль – золотая: сборная Казахстана блистательно завершила Исламиаду-2025
Как отметили в Министерстве туризма и спорта Казахстана, соревнования проходили под девизом "One nation – бір ұлт" и собрали участников из 57 стран.
По данным ведомства, сборная Казахстана выступала в 16 дисциплинах, включая легкую атлетику, дзюдо, плавание, таеквондо, киберспорт, борьбу, ушу, карате и другие виды. По ряду направлений – бокс, волейбол, конный спорт, футзал, баскетбол 3×3, дуатлон и верблюжьи бега – команда не участвовала по объективным причинам.
По итогам турнира казахстанцы завоевали 56 наград: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Каждая четвертая медаль в активе команды оказалась золотой.
Казахстан впервые выиграл "золото" в нескольких дисциплинах:
- дзюдо (Аруна Жангельдина),
- настольный теннис (Кирилл Герасименко и мужская команда),
- муай-тай (Турар Дүйсехан),
- фехтование (мужская команда),
- дзиу-джитсу (три золотые медали).
Отдельные победы носили характер спортивного реванша. В настольном теннисе Кирилл Герасименко взял верх над Омаром Ассаром, которому уступил на Олимпиаде-2024 в Париже.Чемпион мира Ризабек Айтмұхан уверенно победил олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова (Бахрейн).
Впервые Казахстан взял медали в гандболе, джиу-джитсу, муай-тай, ушу и фехтовании.
