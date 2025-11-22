#АЭС в Казахстане
Спорт

Каждая четвертая медаль – золотая: сборная Казахстана блистательно завершила Исламиаду-2025

Исламиада-2025, Казахстан, итоги, Саудовская Аравия , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 19:35 Фото: МТС РК
56 казахстанских атлетов из 97 вошли в число призеров VI Игр исламской солидарности, которые завершились сегодня, 22 ноября, в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве туризма и спорта Казахстана, соревнования проходили под девизом "One nation – бір ұлт" и собрали участников из 57 стран.

По данным ведомства, сборная Казахстана выступала в 16 дисциплинах, включая легкую атлетику, дзюдо, плавание, таеквондо, киберспорт, борьбу, ушу, карате и другие виды. По ряду направлений – бокс, волейбол, конный спорт, футзал, баскетбол 3×3, дуатлон и верблюжьи бега – команда не участвовала по объективным причинам.

По итогам турнира казахстанцы завоевали 56 наград: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Каждая четвертая медаль в активе команды оказалась золотой.

Казахстан впервые выиграл "золото" в нескольких дисциплинах:

  • дзюдо (Аруна Жангельдина),
  • настольный теннис (Кирилл Герасименко и мужская команда),
  • муай-тай (Турар Дүйсехан),
  • фехтование (мужская команда),
  • дзиу-джитсу (три золотые медали).

Отдельные победы носили характер спортивного реванша. В настольном теннисе Кирилл Герасименко взял верх над Омаром Ассаром, которому уступил на Олимпиаде-2024 в Париже.Чемпион мира Ризабек Айтмұхан уверенно победил олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова (Бахрейн).

Впервые Казахстан взял медали в гандболе, джиу-джитсу, муай-тай, ушу и фехтовании.

А ранее Амир Омарханов впервые в карьере вышел в финал турнира серии ITF M15 в одиночном разряде, который проходит в Монастире (Тунис).

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
