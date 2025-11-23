#АЭС в Казахстане
Спорт

Сборная Казахстана блестяще выступила на Азиатском марафоне по гребле

Марафон по гребле на байдарках и каноэ, Татьяна Токарницкая, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 01:01 Фото: gov.kz
Казахстан завоевал пять золотых медалей на Азиатском марафоне по гребле на байдарках и каноэ, который 23 ноября завершился в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

В марафоне, который длился три дня спортсмены сборной Казахстана завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Их результаты:

  • Татьяна Токарницкая (байдарка): 3400 м – 1 место20 км – 1 место500 м – 1 место200 м – 1 место;
  • Тимофей Емельянов (каноэ):3400 м – 2 место16 км 800 м – 1 место500 м – 3 место200 м – 3 место.

Всего в нынешнем марафоне приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии.

А ранее сообщалось, что казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы World Boxing.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
