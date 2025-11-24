#АЭС в Казахстане
Спорт

На 100-м году скончался легендарный футболист Никита Симонян

Футбол Умер Легенда, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:39 Фото: Instagram/rfsruofficial
Минувшей ночью ушел из жизни 99-летний Никита Симонян – лучший бомбардир в истории московского "Спартака" и олимпийский чемпион, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты Москва, а также представители постсоветского и европейского футбольного пространства прощаются с легендарной личностью.

Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, и его госпитализировали в одну из московских клиник, где он провел последние минуты своей жизни.

"Для меня Никита Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием. А сейчас узнал о его смерти. Мне очень грустно, соболезнования семье и близким Симоняна".Итальянский тренер Фабио Капелло

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года. За свою карьеру он выступал за "Динамо" (Сухуми), "Крылья Советов" и "Спартак". В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1956 году.

В его активе 160 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака".

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
