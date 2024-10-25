Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лига конференций-2024/25: лидирует "Челси", "Астана" на 21-й позиции

Футбол ЛК Лидер, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:40 Фото: Instagram/chelseafc
Английский футбольный клуб "Челси" возглавил турнирную таблицу общего этапа Лиги конференций УЕФА после всех сыгранных матчей второго тура. На данном этапе казахстанская "Астана" после поражения в Уэльсе занимает 21-е место, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 октября лондонский "Челси" на выезде разгромил греческий "Панатинаикос" со счетом 4:1. После этого коллектив Энцо Марески набрал 6 очков из 6 возможных и главенствует на вершине таблицы Лиги конференций нынешнего сезона.  


Наряду с "аристократами" по 6 баллов набрали еще 7 команд, но они отстают от англичан по дополнительным показателям.

Столичная "Астана" в текущей таблице общего этапа Лиги конференций располагается на 21-й строчке. 

Команда Григория Бабаяна в ночь на 25 октября проиграла в гостях валийскому "Нью-Сейнтс" (0:2).

Как известно, Лига конференций УЕФА в этом сезоне проводится по новому формату. Клубы, занявшие 1-8-е места, выходят в 1/8 финала турнира. Команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах. Остальные участники покидают соревнования.

Читайте также

Футбол
"Нью-Сейнтс" – "Астана": итоги матча
Футбол Матч Астаны
Готова ли "Астана" ко второй победе в Лиге конференций УЕФА
Футбол Лидеры Таблицы
Только два клуба выиграли все три матча на общем этапе Лиги чемпионов
Куандык Шынасилов
УЕФА ФК Челси Астана ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: