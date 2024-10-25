Лига конференций-2024/25: лидирует "Челси", "Астана" на 21-й позиции

Английский футбольный клуб "Челси" возглавил турнирную таблицу общего этапа Лиги конференций УЕФА после всех сыгранных матчей второго тура. На данном этапе казахстанская "Астана" после поражения в Уэльсе занимает 21-е место, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 октября лондонский "Челси" на выезде разгромил греческий "Панатинаикос" со счетом 4:1. После этого коллектив Энцо Марески набрал 6 очков из 6 возможных и главенствует на вершине таблицы Лиги конференций нынешнего сезона.





Наряду с "аристократами" по 6 баллов набрали еще 7 команд, но они отстают от англичан по дополнительным показателям.

Столичная "Астана" в текущей таблице общего этапа Лиги конференций располагается на 21-й строчке.

Команда Григория Бабаяна в ночь на 25 октября проиграла в гостях валийскому "Нью-Сейнтс" (0:2).

Как известно, Лига конференций УЕФА в этом сезоне проводится по новому формату. Клубы, занявшие 1-8-е места, выходят в 1/8 финала турнира. Команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах. Остальные участники покидают соревнования.