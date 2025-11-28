Легендарный вратарь футбольного "Челси" в пятый раз возвращается в хоккей

43-летний Петр Чех, который прославился на весь мир искусством футбольного голкипера, в очередной раз хочет продемонстрировать свое мастерство владения хоккейной клюшкой, сообщает Zakon.kz.

27 ноября лондонский хоккейный клуб "Харингей" из четвертого британского дивизиона объявил об официальном контракте с 43-летним Петром Чехом.

Теперь фанаты "аристократов", которые скучают по игре своего любимого вратаря, могут приходить на матчи с его участием в чемпионате Англии по хоккею.

Скорее всего, немногие знают, что Петр после завершения футбольной карьеры в "Челси" в 2019 году начал пробовать себя хоккейным вратарем и за этот период успел поиграть в четырех командах.

27 ноября 2023 года он дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге. За последние шесть лет он надевал свитера таких клубов, как "Гилфорд Феникс", "Челмсфорд", "Оксфорд" и "Белфаст".

И теперь "Харингей" с надеждой смотрит на его способности на льду.