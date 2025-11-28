#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Спорт

Легендарный вратарь футбольного "Челси" в пятый раз возвращается в хоккей

Хоккей Возобновление Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 12:42 Фото: Instagram/petrcech
43-летний Петр Чех, который прославился на весь мир искусством футбольного голкипера, в очередной раз хочет продемонстрировать свое мастерство владения хоккейной клюшкой, сообщает Zakon.kz.

27 ноября лондонский хоккейный клуб "Харингей" из четвертого британского дивизиона объявил об официальном контракте с 43-летним Петром Чехом.

Теперь фанаты "аристократов", которые скучают по игре своего любимого вратаря, могут приходить на матчи с его участием в чемпионате Англии по хоккею.

Скорее всего, немногие знают, что Петр после завершения футбольной карьеры в "Челси" в 2019 году начал пробовать себя хоккейным вратарем и за этот период успел поиграть в четырех командах.

27 ноября 2023 года он дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге. За последние шесть лет он надевал свитера таких клубов, как "Гилфорд Феникс", "Челмсфорд", "Оксфорд" и "Белфаст".

И теперь "Харингей" с надеждой смотрит на его способности на льду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Легендарный вратарь Буффон решил попрощаться с футболом
12:26, 02 августа 2023
Легендарный вратарь Буффон решил попрощаться с футболом
Легендарный вратарь "Баварии" отпраздновал свадьбу с молодой гандболисткой
14:26, 22 июля 2025
Легендарный вратарь "Баварии" отпраздновал свадьбу с молодой гандболисткой
Президент Казахстана показал, как владеет футбольным мячом
15:43, 06 декабря 2023
Президент Казахстана показал, как владеет футбольным мячом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: