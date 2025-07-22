Легендарный вратарь "Баварии" отпраздновал свадьбу с молодой гандболисткой
Фото: Instagram/footballplayersandwags
39-летний голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер и 25-летняя гандболистка Аника Биссель устроили свадебное торжество для своих родных и близких друзей, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Bolzano Quotidiano, торжественная церемония прошла на территории замка 13-го века Фройденштайн, который находится в Южном Тироле (Италия).
Свадьбу посетили около 150 гостей, включая знаменитых футболистов.
Фото: Instagram/footballplayersandwags
Мануэль Нойер и Аника Биссель официально вступили в брак два года назад, а прошлой весной у них родился сын Лука.
Фото: Instagram/footballplayersandwags
Для голкипера это второй брак, он уже был женат на предпринимательнице Нине Вайс.
Нойер только недавно вернулся из США, где в составе своего клуба принимал участие в КЧМ-2025. Его "Бавария" вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв французскому ПСЖ – 0:2.
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