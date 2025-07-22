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Спорт

Легендарный вратарь "Баварии" отпраздновал свадьбу с молодой гандболисткой

вратарь Нойер и его супруга , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:26 Фото: Instagram/footballplayersandwags
39-летний голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер и 25-летняя гандболистка Аника Биссель устроили свадебное торжество для своих родных и близких друзей, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Bolzano Quotidiano, торжественная церемония прошла на территории замка 13-го века Фройденштайн, который находится в Южном Тироле (Италия).

Свадьбу посетили около 150 гостей, включая знаменитых футболистов.

Футбол Женитьба Вратаря, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:26

Фото: Instagram/footballplayersandwags

Мануэль Нойер и Аника Биссель официально вступили в брак два года назад, а прошлой весной у них родился сын Лука.

Фото: Instagram/footballplayersandwags

Для голкипера это второй брак, он уже был женат на предпринимательнице Нине Вайс.  

Нойер только недавно вернулся из США, где в составе своего клуба принимал участие в КЧМ-2025. Его "Бавария" вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв французскому ПСЖ – 0:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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