Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов
Высокую позицию в рейтинге игрок завоевал после матча группового этапа, в котором его клуб сыграл вничью 0:0 против "Pafos FC". По итогам встречи Анарбеков получил идеальную оценку 10.0 – максимально возможный балл системы. Этот показатель позволил ему войти в топ-7 лучших игроков Лиги чемпионов на текущем этапе турнира.
Ранее Анарбеков также получил высокую оценку 8.5 по версии SofaScore за игру против "FC Copenhagen", что укрепило его позиции в общем рейтинге.
SofaScore – один из самых авторитетных ресурсов в сфере спортивной статистики, формирующий свои рейтинги на основе продвинутых алгоритмов, учитывающих точность передач, успешные единоборства, перехваты, опасные моменты и вклад игрока в общую игру.
