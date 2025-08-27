#АЭС в Казахстане
Спорт

21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"

вратарь ФК "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:48 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков вывел алматинский ФК в основной этап Лиги чемпионов УЕФА и стал звездой, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде. Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:48
"Кайрат" – "Селтик": видео серии пенальти

Новая звезда казахстанского футбола

Сразу после завершения матча Instagram Темирлана Анарбекова буквально "взорвался" от наплыва новых фолловеров и восторженных комментариев. До триумфа у голкипера было чуть более 3 тыс. подписчиков, но после их количество увеличивается каждую секунду до сих пор.

На текущий момент у Темирлана стало более 51,2 тыс. подписчиков, и это, по всей видимости, не предел.

Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77

Под совместной публикацией Анарбекова и ФК "Кайрат" пользователи Казнета до сих пор делятся своими эмоциями от матча и продолжают одаривать героя исторического вечера комплиментами.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Так, казахстанцы пишут:

  • "Наш Буффон!"
  • "Ночь славы Темирлана Анарбекова, заслужил!"
  • "У них есть Буффонище, у нас есть Анарбекищееее".
  • "Темирлан, молодец! Уровень казахстанского футбола вырос!"
  • "Я писал до начала матча, что Анарбеков – стена. Вот, доказал".
  • "Давайте подпишемся на Темирлана. Доведем до 100 тыс. количество подписчиков".
  • "Если узбеки вышли в чемпионат мира, мы – в Лигу чемпионов, братья! Мы ничем не хуже".
  • "Ты смог, это твой триумф, наслаждайся славой! Спасибо за эмоции, мы долго этого ждали".
  • "Вы говорите: "Дастан Сатпаев, Дастан Сатпаев". Оказывается, у нас много классных футболистов".
  • "СММщик не может уснуть, тоже не могу уснуть. Как будто это был сон. Голос пропал, на стадионе оставил голос".
  • "Родилась звезда! Весь Казахстан молился, и ты смог поднять дух и изменить историю в самый важный момент".

Реакция УЕФА на победу "Кайрата" и непробиваемого Темирлана Анарбекова

В обзоре и хайлайтах ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, опубликованном на сайте УЕФА, говорится:

"Кайрат" сенсационно выбил "Селтик" по пенальти после 210 минут без голов и впервые в своей истории вышел в основную сетку Лиги чемпионов. Темирлан Анарбеков, который заменил травмированного Александра Заруцкого в первом матче в Глазго, стал героем послематчевой серии, отразив удары Адама Айды, Люка Маккоуэна и Дайдзэна Маэды".

В ключевой статистике отмечается, что "Кайрат" становится всего лишь вторым представителем Казахстана на этой стадии. В сезоне 2015/16 на групповом этапе играла "Астана".

Что известно о герое матча "Кайрат" – "Селтик"

Темирлан Анарбекулы Анарбеков родился 14 октября 2003 года в Атырау. В 2017 году получил приглашение в Академию футбольного клуба "Кайрат". В сезоне 2020 года, в возрасте 17 лет, дебютировал за основную команду в Премьер-лиге в матче против "Тараза" (0:1). 6 октября 2021 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет в матче против сборной Чехии до 19 лет (0:3). В 2022 году был капитаном команды "Кайрат-Жастар", выступающей в Первой лиге Казахстана.

Сезон 2024 Темирлан провел на правах аренды в столичном "Женисе".

Достижения:

  • Чемпион Казахстана (2020).
  • Обладатель Кубка Казахстана (2021).
  • Обладатель Суперкубка Казахстана (2025).

Стоимость Анарбекова оценивается в 200 тыс. евро (по курсу Нацбанка РК – 124 328 000 тенге).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:48
Нуралы Алип поздравил алматинский клуб с победой в матче "Кайрат" – "Селтик"

Отметим, что в ближайший месяц Темирлан будет основным вратарем ФК "Кайрат" из-за отсутствия травмированного Александра Заруцкого. В течение этого времени помощником Анарбекова будет 18-летний Шерхан Калмурза.

На фото слева направо: Александр Заруцкий, Илья Юров, Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:48
"Кайрат" заработает минимум 12 млрд тенге на общем этапе Лиги чемпионов

27 августа 2025 года официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram назвал героя футбольного матча в Алматы. Им стал Темирлан Анарбеков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:48
Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин

О том, как вели себя болельщики исторического матча "Кайрат" – "Селтик", можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
