21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
В ночь на 27 августа 2025 года "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде. Теперь алматинский "Кайрат", впервые пробившийся в основную сетку ЛЧ, ожидает жеребьевку.
Новая звезда казахстанского футбола
Сразу после завершения матча Instagram Темирлана Анарбекова буквально "взорвался" от наплыва новых фолловеров и восторженных комментариев. До триумфа у голкипера было чуть более 3 тыс. подписчиков, но после их количество увеличивается каждую секунду до сих пор.
На текущий момент у Темирлана стало более 51,2 тыс. подписчиков, и это, по всей видимости, не предел.
Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Под совместной публикацией Анарбекова и ФК "Кайрат" пользователи Казнета до сих пор делятся своими эмоциями от матча и продолжают одаривать героя исторического вечера комплиментами.
Фото: Instagram/f.c.kairat
Так, казахстанцы пишут:
- "Наш Буффон!"
- "Ночь славы Темирлана Анарбекова, заслужил!"
- "У них есть Буффонище, у нас есть Анарбекищееее".
- "Темирлан, молодец! Уровень казахстанского футбола вырос!"
- "Я писал до начала матча, что Анарбеков – стена. Вот, доказал".
- "Давайте подпишемся на Темирлана. Доведем до 100 тыс. количество подписчиков".
- "Если узбеки вышли в чемпионат мира, мы – в Лигу чемпионов, братья! Мы ничем не хуже".
- "Ты смог, это твой триумф, наслаждайся славой! Спасибо за эмоции, мы долго этого ждали".
- "Вы говорите: "Дастан Сатпаев, Дастан Сатпаев". Оказывается, у нас много классных футболистов".
- "СММщик не может уснуть, тоже не могу уснуть. Как будто это был сон. Голос пропал, на стадионе оставил голос".
- "Родилась звезда! Весь Казахстан молился, и ты смог поднять дух и изменить историю в самый важный момент".
Реакция УЕФА на победу "Кайрата" и непробиваемого Темирлана Анарбекова
В обзоре и хайлайтах ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, опубликованном на сайте УЕФА, говорится:
"Кайрат" сенсационно выбил "Селтик" по пенальти после 210 минут без голов и впервые в своей истории вышел в основную сетку Лиги чемпионов. Темирлан Анарбеков, который заменил травмированного Александра Заруцкого в первом матче в Глазго, стал героем послематчевой серии, отразив удары Адама Айды, Люка Маккоуэна и Дайдзэна Маэды".
В ключевой статистике отмечается, что "Кайрат" становится всего лишь вторым представителем Казахстана на этой стадии. В сезоне 2015/16 на групповом этапе играла "Астана".
Что известно о герое матча "Кайрат" – "Селтик"
Темирлан Анарбекулы Анарбеков родился 14 октября 2003 года в Атырау. В 2017 году получил приглашение в Академию футбольного клуба "Кайрат". В сезоне 2020 года, в возрасте 17 лет, дебютировал за основную команду в Премьер-лиге в матче против "Тараза" (0:1). 6 октября 2021 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет в матче против сборной Чехии до 19 лет (0:3). В 2022 году был капитаном команды "Кайрат-Жастар", выступающей в Первой лиге Казахстана.
Сезон 2024 Темирлан провел на правах аренды в столичном "Женисе".
Достижения:
- Чемпион Казахстана (2020).
- Обладатель Кубка Казахстана (2021).
- Обладатель Суперкубка Казахстана (2025).
Стоимость Анарбекова оценивается в 200 тыс. евро (по курсу Нацбанка РК – 124 328 000 тенге).
Отметим, что в ближайший месяц Темирлан будет основным вратарем ФК "Кайрат" из-за отсутствия травмированного Александра Заруцкого. В течение этого времени помощником Анарбекова будет 18-летний Шерхан Калмурза.
На фото слева направо: Александр Заруцкий, Илья Юров, Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза.
27 августа 2025 года официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram назвал героя футбольного матча в Алматы. Им стал Темирлан Анарбеков.
