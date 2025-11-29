Почем билеты на "Кайрат" – "Олимпиакос" в Астане
28 ноября стала известна стоимость билетов на матч чемпиона Казахстана с чемпионом Греции, сообщает Zakon.kz.
Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанцы примут чемпиона Греции, пройдет 9 декабря в Астане на стадионе "Астана Арена". Стартует встреча в 20:30.
В связи с этим футбольный клуб "Кайрат" объявил о начале продажи билетов. К примеру, их стоимость варьируется от 15 тыс. до 50 тыс. тенге. Разница в цене зависит от выбранного сектора и удобства расположения на стадионе.
"На один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные", – говорится в сообщении алматинского клуба.
Данный матч пропустит нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев.
