Спорт

Почем билеты на "Кайрат" – "Олимпиакос" в Астане

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
28 ноября стала известна стоимость билетов на матч чемпиона Казахстана с чемпионом Греции, сообщает Zakon.kz.

Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанцы примут чемпиона Греции, пройдет 9 декабря в Астане на стадионе "Астана Арена". Стартует встреча в 20:30.

В связи с этим футбольный клуб "Кайрат" объявил о начале продажи билетов. К примеру, их стоимость варьируется от 15 тыс. до 50 тыс. тенге. Разница в цене зависит от выбранного сектора и удобства расположения на стадионе.

Фото: Qairat SuperApp

"На один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные", – говорится в сообщении алматинского клуба.

Данный матч пропустит нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев.

Фото Алия Абди
Алия Абди
