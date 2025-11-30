Бублик о поражении Медведеву: "Самый важный матч я у него уже выиграл"

Фото: Instagram/BUBLIK

В Санкт-Петербурге 30 ноября в рамках показательных соревнований "Трофеи Северной Пальмиры" казахстанский теннисист сыграл с коллегой из России Даниилом Медведевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "РИА Новости", Бублик считает, что игра прошла в дружеском ключе, так как самый серьезный матч у него он выиграл.

"Я один раз у него выиграл, и этого достаточно. Самый важный матч, который мы с ним сыграли, я выиграл. Не знаю, сколько раз еще получится. Мы знакомы кучу лет, он сегодня со мной играл по-дружески", – заявил Бублик. Ранее сообщалось, что Александр Бублик вошел в топ-5 рейтинга ATP в двух номинациях.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: