#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

Бублик о поражении Медведеву: "Самый важный матч я у него уже выиграл"

Александр Бублик высказался после поражения от Медведева, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 01:12 Фото: Instagram/BUBLIK
В Санкт-Петербурге 30 ноября в рамках показательных соревнований "Трофеи Северной Пальмиры" казахстанский теннисист сыграл с коллегой из России Даниилом Медведевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "РИА Новости", Бублик считает, что игра прошла в дружеском ключе, так как самый серьезный матч у него он выиграл.


"Я один раз у него выиграл, и этого достаточно. Самый важный матч, который мы с ним сыграли, я выиграл. Не знаю, сколько раз еще получится. Мы знакомы кучу лет, он сегодня со мной играл по-дружески", – заявил Бублик.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик вошел в топ-5 рейтинга ATP в двух номинациях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Трофеи Северной Пальмиры": Бублик и Путинцева провели первые матчи
10:22, 30 ноября 2024
"Трофеи Северной Пальмиры": Бублик и Путинцева провели первые матчи
"Трофеи Северной Пальмиры": команда Бублика и Путинцевой потерпела поражение на турнире в Санкт-Петербурге
10:19, 02 декабря 2024
"Трофеи Северной Пальмиры": команда Бублика и Путинцевой потерпела поражение на турнире в Санкт-Петербурге
Видеообзор матча Бублик – Шевченко на турнире в Санкт-Петербурге
12:39, 04 декабря 2023
Видеообзор матча Бублик – Шевченко на турнире в Санкт-Петербурге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: