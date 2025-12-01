#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

"Барыс" разочаровал фанатов четвертым подряд поражением в матче КХЛ

Барыс вновь проиграл, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 20:00 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с новосибирской "Сибирью" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал предпоследнюю строчку Восточной конференции, а российский замыкал турнирную таблицу.

"Барыс" открыл программу зимних матчей в Новосибирске. Вне заявки на игру с "Сибирью" остались Адиль Бекетаев и Кирилл Панюков, вместо которых вернулись в состав Тамирлан Гайтамиров и Майкл Веккьоне. Впервые в сезоне в старте вышел Никита Бояркин, проводивший свой дебютный матч после тяжелой травмы.

Стартовый отрезок остался за хозяевами, которые к первому перерыву создали приличный задел в счете. Свои результативные счета пополнили Антон Косолапов, Архип Неколенко и Михаил Абрамов. "Барыс" вернул в игру Макс Уиллман, который отличился за 20 секунд до второго перерыва и продлил свою серию с набранными баллами до четырех встреч. Однако полноценно перевернуть ситуацию у астанчан не получилось. Итоговый счет на табло установил Иван Чехович, поразивший пустые ворота гостей.

"Сибирь" (Новосибирск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 4:1 (3:0, 0:1, 1:0):

  • 1:0 – 14:40 Косолапов (Приски, Уилсон). В большинстве
  • 2:0 – 15:21 Неколенко (Кошелев, Приски). В равенстве
  • 3:0 – 17:30 Абрамов. В равенстве
  • 3:1 – 39:40 Уиллман (Уолш). В равенстве
  • 4:1 – 58:14 Чехович (Кошелев). В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Красоткин – Бояркин, штраф: 6:6 (4:4, 0:0, 2:2).

5 декабря "Барыс" дома примет московский "Спартак".

Ранее "Авангард" забил три рекордные шайбы за 40 секунд в матче с "Барысом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Барыс" сыграл с "Сибирью" в выездном матче КХЛ
19:53, 27 ноября 2024
"Барыс" сыграл с "Сибирью" в выездном матче КХЛ
Третье подряд поражение потерпел "Барыс" в матче КХЛ
23:28, 11 ноября 2024
Третье подряд поражение потерпел "Барыс" в матче КХЛ
Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в выездном матче КХЛ
21:23, 01 декабря 2024
Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в выездном матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: