"Барыс" разочаровал фанатов четвертым подряд поражением в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с новосибирской "Сибирью" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал предпоследнюю строчку Восточной конференции, а российский замыкал турнирную таблицу.

"Барыс" открыл программу зимних матчей в Новосибирске. Вне заявки на игру с "Сибирью" остались Адиль Бекетаев и Кирилл Панюков, вместо которых вернулись в состав Тамирлан Гайтамиров и Майкл Веккьоне. Впервые в сезоне в старте вышел Никита Бояркин, проводивший свой дебютный матч после тяжелой травмы.

Стартовый отрезок остался за хозяевами, которые к первому перерыву создали приличный задел в счете. Свои результативные счета пополнили Антон Косолапов, Архип Неколенко и Михаил Абрамов. "Барыс" вернул в игру Макс Уиллман, который отличился за 20 секунд до второго перерыва и продлил свою серию с набранными баллами до четырех встреч. Однако полноценно перевернуть ситуацию у астанчан не получилось. Итоговый счет на табло установил Иван Чехович, поразивший пустые ворота гостей.

"Сибирь" (Новосибирск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 4:1 (3:0, 0:1, 1:0):

1:0 – 14:40 Косолапов (Приски, Уилсон). В большинстве

2:0 – 15:21 Неколенко (Кошелев, Приски). В равенстве

3:0 – 17:30 Абрамов. В равенстве

3:1 – 39:40 Уиллман (Уолш). В равенстве

4:1 – 58:14 Чехович (Кошелев). В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Красоткин – Бояркин, штраф: 6:6 (4:4, 0:0, 2:2).

5 декабря "Барыс" дома примет московский "Спартак".

