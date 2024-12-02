"Трофеи Северной Пальмиры": команда Бублика и Путинцевой потерпела поражение на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимали участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Наши игроки выступали за команду "Сфинксы" (капитан Янко Типсаревич). В заключительный третий игровой день Бублик сыграл одиночный матч против россиянина Карена Хачанова, а Путинцева провела игру в смешанном разряде (микст) вместе с испанцем Педро Мартинесом.

Результаты третьего игрового дня:

Анастасия Потапова, Россия ("Львы") – Диана Шнайдер, Россия ("Сфинксы") – 11:9 (3:3, 4:3, 4:3).

Карен Хачанов, Россия ("Львы") – Александр Бублик, Казахстан ("Сфинксы") – 14:10 (4:4, 4:4, 6:2).

Душан Лайович, Сербия / Виктория Томова, Болгария ("Львы") – Педро Мартинес, Испания / Юлия Путинцева, Казахстан ("Сфинксы") – 10:11 (4:4, 3:3, 3:4).

Роберто Баутиста-Агут, Испания ("Львы") – Танаси Коккинакис, Австралия ("Сфинксы") – 10:9 (5:2, 2:3: 3:4).

По итогам трех игровых дней победу одержала команда "Львы" (капитан Михаил Южный) со счетом 114:107.

Ранее, во второй игровой день турнира "Трофеи Северной Пальмиры", Бублик и Путинцева принесли очки своей команде.