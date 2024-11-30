"Трофеи Северной Пальмиры": Бублик и Путинцева провели первые матчи

В Санкт-Петербурге стартовал Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимают участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Третий год подряд две международные сборные – "Сфинксы" и "Львы", в составе которых профессиональные игроки высочайшего класса, сразятся за главный кубок соревнований. Из нового – правила, которые переворачивают привычный взгляд на теннис, потому что каждая партия ограничена по времени 20-ю минутами и каждый гейм имеет значение.

По правилам соревнований каждый матч состоит из трех 20-минутных сетов. Если до окончания партии остается больше минуты, то играется еще один гейм, если меньше, то сет считается завершенным. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идет в общекомандную копилку.



Игроки о новом формате отозвались с интересом, единогласно назвав его "интенсивным". "Мы успели потренироваться с Кареном Хачановым, и я даже устал за первые 10 минут", – признался серб Душан Лайович. Николай Давыденко и Александр Бублик увидели у этой концепции перспективу и оценили большую зрелищность для зрителей. "Этот турнир – жемчужина для города, – сказал Бублик, – атмосфера даже лучше, чем в туре, потому что более дружелюбно".

Казахстанские теннисисты попали в команду "Сфинксы". В первый игровой день Бублик и Путинцева проиграли свои матчи, тем самым "Львы" вышли вперед.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Счет по итогам дня – 23:19 в пользу "Львов". Два матча, которые зрители наблюдали на центральном корте КСК "Арены", держали всех в напряжении до самого конца. В противостоянии Александр Бублик (Сфинксы) – Роберто Баутиста-Агут (Львы) исход встречи решился буквально на последних секундах. Победа осталась за испанцем – 11:10 (5:2, 2:6, 4:2).

На пресс-конференции Бублик высказал предположение, что по таким правилам "преимущество на стороне того, кто начинает подавать в матче, потому что он же его и завершает", и поэтому Агуту повезло.

Следом на корт на свой парный матч вышли девушки – Анастасия Потапова/Виктория Томова, выступающие за команду "Львы", и Юлия Путинцева и Диана Шнайдер, представляющие "Сфинксов". Дуэль получилась яркой, преимущество в ней осталось на стороне "львиц" Потаповой и Томовой – 12:9 (4:3,6:2, 2:4).

За "Львов" сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова, серб Душан Лайович, болгарка Виктория Томова и испанец Роберто Баутиста-Агут. Капитаном "Львов" стал россиянин Михаил Южный. В команду "Сфинксов" вошли россиянка Диана Шнайдер, представители Казахстана Александр Бублик и Юлия Путинцева, австралиец Танаси Коккинакис и испанец Педро Мартинес. Капитан "Сфинксов" – серб Янко Типсаревич.

Первый день на турнире "Трофеи Северной Пальмиры" выдался очень насыщенным на события и эмоции. Организаторы подготовили трогательную церемонию прощания в честь титулованной россиянки. Елена Веснина попрощалась с теннисом, объявив о завершении карьеры.

