#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

"Три золота": юная казахстанка стала серийной победительницей Кубка мира

Кристина Шумекова завоевала третью золотую медаль, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 02:59 Фото: Instagram/_shumekova_
В Милане (Италия) идет первый ЭКМ по конькобежному спорту среди юниоров. В нем участвуют казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, 30 ноября Кристина Шумекова завоевала третью золотую медаль. На этот раз на дистанции 1500 метров с результатом 1:57,84.

Второе место заняла японка Аяно Секигучи. Третьей стала Цзяминь Цзян из Китая.

Ранее мы писали о том, как казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане.

Накануне этого голкипер футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков попал в список лучших футболистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов по версии международной аналитической платформы SofaScore.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане
00:34, 30 ноября 2025
Казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане
Казахстанка стала победительницей Кубка мира по пулевой стрельбе
17:48, 04 февраля 2023
Казахстанка стала победительницей Кубка мира по пулевой стрельбе
Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира
14:59, 27 ноября 2023
Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: