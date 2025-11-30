"Три золота": юная казахстанка стала серийной победительницей Кубка мира

В Милане (Италия) идет первый ЭКМ по конькобежному спорту среди юниоров. В нем участвуют казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, 30 ноября Кристина Шумекова завоевала третью золотую медаль. На этот раз на дистанции 1500 метров с результатом 1:57,84.

Второе место заняла японка Аяно Секигучи. Третьей стала Цзяминь Цзян из Китая.

Ранее мы писали о том, как казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане.

