Казахстанский таеквондист завоевал "золото" молодежного чемпионата мира в Кении

Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира. В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна, сообщает Zakon.kz.

Каблан выступал в весовой категории свыше 87 кг и успешно прошел все этапы соревнований.

До выхода в финал он провел четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции.

В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист остановился в шаге от медали на турнире в Таиланде.



