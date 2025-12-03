Казахстанский таеквондист завоевал "золото" молодежного чемпионата мира в Кении
Фото: пресс-служба Федерации таеквондо
Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира. В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна, сообщает Zakon.kz.
Каблан выступал в весовой категории свыше 87 кг и успешно прошел все этапы соревнований.
До выхода в финал он провел четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции.
В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист остановился в шаге от медали на турнире в Таиланде.
