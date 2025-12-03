#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Спорт

Казахстанский таеквондист завоевал "золото" молодежного чемпионата мира в Кении

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 20:25 Фото: пресс-служба Федерации таеквондо
Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира. В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна, сообщает Zakon.kz.

Каблан выступал в весовой категории свыше 87 кг и успешно прошел все этапы соревнований.

До выхода в финал он провел четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции.

В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист остановился в шаге от медали на турнире в Таиланде.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Первые медали чемпионата Казахстана по видам борьбы разыграли в Алматы
20:48, Сегодня
Первые медали чемпионата Казахстана по видам борьбы разыграли в Алматы
Второе "золото" завоевала казахстанская легкоатлетка на чемпионате Азии
14:59, 31 мая 2025
Второе "золото" завоевала казахстанская легкоатлетка на чемпионате Азии
Казахстанский борец завоевал "золото" на чемпионате Азии в Аммане
21:26, 30 марта 2025
Казахстанский борец завоевал "золото" на чемпионате Азии в Аммане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: