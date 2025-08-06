Александр Бублик раскрыл, где планирует жить после завершения карьеры
Фото: Instagram/atp
25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что после завершения карьеры планирует жить в Санкт-Петербурге и в Монако, сообщает Zakon.kz.
Интересующий поклонников звезды тенниса вопрос ему задал корреспондент "Чемпионата".
"После карьеры планирую жить в Петербурге и какое-то время в Монако", – говорит Бублик.
28‑летний Бублик родился в Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию, но затем начал выступать за Казахстан.
За последние полтора месяца Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), после чего отказался от участия в "Мастерсах" в Цинциннати (США) и Торонто (Канада).
Ранее тренер Рыбакиной назвал срок, когда она станет первой ракеткой мира.
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