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Спорт

Александр Бублик раскрыл, где планирует жить после завершения карьеры

Казахстанский теннисист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 05:29 Фото: Instagram/atp
25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что после завершения карьеры планирует жить в Санкт-Петербурге и в Монако, сообщает Zakon.kz.

Интересующий поклонников звезды тенниса вопрос ему задал корреспондент "Чемпионата".

"После карьеры планирую жить в Петербурге и какое-то время в Монако", – говорит Бублик.

28‑летний Бублик родился в Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию, но затем начал выступать за Казахстан.

За последние полтора месяца Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), после чего отказался от участия в "Мастерсах" в Цинциннати (США) и Торонто (Канада).

Ранее тренер Рыбакиной назвал срок, когда она станет первой ракеткой мира.

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