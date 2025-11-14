"Оба такие милашки": Темирлан Анарбеков и Дастан Сатпаев покорили фанатов

Видео с игроками футбольного клуба "Кайрат" умилило Казнет. Вызванные в сборную Казахстана вратарь Темирлан Анарбеков и футболист Дастан Сатпаев покорили фанатов своими ответами и улыбками, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик сегодня, 14 ноября 2025 года, опубликовали в Instagram Казахстанской федерации футбола (КФФ). Его автор перечислял буквы, на которые Анарбеков и Сатпаев должны были назвать имена знаменитых футболистов.

"Темирлан vs. Дастан. Кто победил?" – говорится под публикацией.

Поклонники посмеялись вместе с Темирланом и Дастаном, а также назвали их милыми:

"Т – Темир".

"Д – Дастан".

"М – милашки они.

"Оба такие милашки".

"Классные наши парни".

"Как устроить фан-встречу?"

"Оба такие сладкие, мои любимчики".

"Дастан, как всегда, милый скромняшка".

