"Оба такие милашки": Темирлан Анарбеков и Дастан Сатпаев покорили фанатов
Фото: Instagram/kff_team
Видео с игроками футбольного клуба "Кайрат" умилило Казнет. Вызванные в сборную Казахстана вратарь Темирлан Анарбеков и футболист Дастан Сатпаев покорили фанатов своими ответами и улыбками, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик сегодня, 14 ноября 2025 года, опубликовали в Instagram Казахстанской федерации футбола (КФФ). Его автор перечислял буквы, на которые Анарбеков и Сатпаев должны были назвать имена знаменитых футболистов.
"Темирлан vs. Дастан. Кто победил?" – говорится под публикацией.
Поклонники посмеялись вместе с Темирланом и Дастаном, а также назвали их милыми:
- "Т – Темир".
- "Д – Дастан".
- "М – милашки они.
- "Оба такие милашки".
- "Классные наши парни".
- "Как устроить фан-встречу?"
- "Оба такие сладкие, мои любимчики".
- "Дастан, как всегда, милый скромняшка".
Ранее стала известна цена билетов на матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА. Подробнее об этом – по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript