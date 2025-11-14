#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Спорт

"Оба такие милашки": Темирлан Анарбеков и Дастан Сатпаев покорили фанатов

вратарь Темирлан Анарбеков, футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 17:55 Фото: Instagram/kff_team
Видео с игроками футбольного клуба "Кайрат" умилило Казнет. Вызванные в сборную Казахстана вратарь Темирлан Анарбеков и футболист Дастан Сатпаев покорили фанатов своими ответами и улыбками, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик сегодня, 14 ноября 2025 года, опубликовали в Instagram Казахстанской федерации футбола (КФФ). Его автор перечислял буквы, на которые Анарбеков и Сатпаев должны были назвать имена знаменитых футболистов.

"Темирлан vs. Дастан. Кто победил?" – говорится под публикацией.

Поклонники посмеялись вместе с Темирланом и Дастаном, а также назвали их милыми:

  • "Т – Темир".
  • "Д – Дастан".
  • "М – милашки они.
  • "Оба такие милашки".
  • "Классные наши парни".
  • "Как устроить фан-встречу?"
  • "Оба такие сладкие, мои любимчики".
  • "Дастан, как всегда, милый скромняшка".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 17:55
Темирлан Анарбеков удивил Европу – его сейв показали в Instagram Лиги чемпионов

Ранее стала известна цена билетов на матч "Арсенал" – "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
11:48, 27 августа 2025
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
19:34, 11 октября 2025
Дастан Сатпаев отправится в Катар на обследование
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
20:21, 21 августа 2025
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: