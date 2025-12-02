Анчелотти гарантировал место в сборной Бразилии только одному игроку

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти очень серьезно подходит к подготовке своих подопечных к предстоящему мировому чемпионату. Итальянец заявил, что в его список войдут только те, кто готов на все 100 %, сообщает Zakon.kz.

В частности опытный специалист отметил, что не будет смотреть на регалии и титулы звездных футболистов, которых в его обойме предостаточно, передает ESPN.

Зато экс-тренер "Реала" выделил 18-летнего Эстевао, в которого верит и считает его настоящим талантом в составе "пентакампионов".

"Он поедет на ЧМ-2025, это особенный игрок и нам нужно использовать его ценный талант. За последние полгода доказал свое мастерство делом, он сильно отличается от других. Эстевао еще не на 100% развит из-за своего возраста, он может обрести стабильность, здесь помогут ему физические данные, тактическая подготовка и психологический настрой, ведь он очень молод. Тем более очень хорошо прогрессирует в "Челси". Карло Анчелотти

Что касаемо остальных топовых игроков самой титулованной сборной мира, то здесь Анчелотти заверил, что на мундиаль возьмет только тех, кто готов полностью.

"Многие игроки очень хороши и мне нужно выбрать тех, кто выложиться на все 100%. Это касается и Неймара, и Винисиуса. Если у них будут пробелы, мне придется их заменить. У нас действительно много хороших атакующих игроков". Карло Анчелотти

Возвращаясь к Эстевао, то молодой игрок дебютировал за пятикратных чемпионов мира год назад и забил четыре гола в последних трех матчах за сборную.

13 мая 2025 года Карло Анчелотти был официально объявлен главным тренером сборной Бразилии.

