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Спорт

Знаменитого наставника сборной Бразилии Анчелотти приговорили к одному году

Футбол Суд Год Условно, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 14:36 Фото: Instagram/cbf_futebol
Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти приговорен к одному году тюремного заключения условно за уклонение от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Как передает EFE, испанский суд предъявил 66-летнему специалисту обвинение в сокрытии доходов, связанных с правами на его имидж. 

Плюс Анчелотти должен выплатить денежный штраф в размере 386 361 евро. Прокуратура обвиняет экс-тренера мадридского "Реала" в сокрытии налогов на общую сумму 1 062 079 евро: в 2014 году (386 361 евро) и 2015 году (675 718 евро).

Футбол Суд Год Условно, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 14:36

Фото: Instagram/mrancelotti

Если первое правонарушение со стороны итальянца доказано, то по второму делу, которое датируется 2015 годом, Анчелотти оправдан.

По сведениям ESPN, несмотря на приговор суда, нынешний тренер сборной Бразилии не будет отбывать срок в тюрьме.

Это связано с тем, что в рамках испанского законодательства любое наказание сроком менее двух лет за ненасильственное преступление не требует от обвиняемого без ранней судимости отбывать заключение. 

Пока Анчелотти-старший разбирался с судебными органами Испании, его сын стал главным тренером известного бразильского клуба "Ботафого".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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