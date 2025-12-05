#Казахстан в сравнении
Спорт

Знаменитый специалист назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

Футбол Прогноз Фаворита ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 14:52 Фото: Instagram/arsene.wenger
Один из известных тренеров мирового футбола и экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о том, что победителем предстоящего мирового чемпионата будет сборная Франции, сообщает Zakon.kz.

76-летний француз не зря считает своих соотечественников одними из основных фаворитов ЧМ-2026. С Венгером может согласиться каждый третий фанат футбола, так как "трехцветные" последние два мундиаля играли только в финале.

"Постараюсь быть максимально объективным, но Франция – это главный фаворит только по одной причине. У нее больше форвардов мирового класса, чем у любой другой страны, и это сыграет огромную роль". Арсен Венгер

В 2018 году в решающем матче мирового первенства в Москве (Россия) французская дружина переиграла хорватов со счетом 4:2 и надела "золото" второй раз в своей истории.

Четыре года спустя в Катаре в финале ЧМ-2022 французы в серии пенальти уступили Аргентине.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
10:08, 02 декабря 2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
Жозе Моуринью назвал главных фаворитов Евро-2024 по футболу
16:32, 02 мая 2024
Жозе Моуринью назвал главных фаворитов Евро-2024 по футболу
Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу
09:57, 10 октября 2025
Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу
