Знаменитый специалист назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

Один из известных тренеров мирового футбола и экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о том, что победителем предстоящего мирового чемпионата будет сборная Франции, сообщает Zakon.kz.

76-летний француз не зря считает своих соотечественников одними из основных фаворитов ЧМ-2026. С Венгером может согласиться каждый третий фанат футбола, так как "трехцветные" последние два мундиаля играли только в финале.

Wenger:



"I try to be as objective as possible but France is the super-favourite for one reason: it has more world-class strikers than any other country.



"That will make a massive difference." — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) December 4, 2025

"Постараюсь быть максимально объективным, но Франция – это главный фаворит только по одной причине. У нее больше форвардов мирового класса, чем у любой другой страны, и это сыграет огромную роль". Арсен Венгер

В 2018 году в решающем матче мирового первенства в Москве (Россия) французская дружина переиграла хорватов со счетом 4:2 и надела "золото" второй раз в своей истории.

Четыре года спустя в Катаре в финале ЧМ-2022 французы в серии пенальти уступили Аргентине.