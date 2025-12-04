Мбаппе довел копилку голов до 62 и близок к рекорду Роналду

В ночь на 4 декабря мадридский футбольный клуб "Реал" на выезде разгромил "Атлетик" со счетом 3:0, где дублем отметился Килиан Мбаппе, для которого это 62-й гол в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Поединок 19-го тура Ла Лиги проходил на арене "Сан-Мамес", где уже на седьмой минуте французский форвард открыл счет.

Перед уходом на перерыв удвоил преимущество гостей Эдуардо Камавинга, который получил пас от Мбаппе. А во втором тайме Килиан поставил окончательную точку, забив второй свой мяч в этом матче – 3:0.

Тем самым Мбаппе достиг рубежа "62 гола" за "Реал" и сборную Франции в текущем календарном году, 55 из которых забиты за клуб.

ATH 0-3 RMA (59') – Otra vez Mbappé (con estrecha colaboración de Unai Simón que se la come por el primer palo).



Mbappé ha marcado 55 goles con el Real Madrid en el año 2025. Le faltan 5 para superar el récord de Cristiano Ronaldo. Tiene 5 partidos por delante (y lo que queda de… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 3, 2025

Как отмечают специалисты, француз сейчас на четыре мяча отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за "сливочных" в рамках одного года. В 2013 году португалец записал в свой актив 59 взятий ворот.

Догнать капитана "Аль-Насра" есть еще шанс, до конца текущего года "Реал" проведет четыре игры.

Здесь стоит отметить, что команда Хаби Алонсо победила в Ла Лиге впервые за последний месяц после трех ничьих подряд.

"Это был важный матч, показали нашу самую совершенную игру, да еще и на таком требовательном стадионе, нужно продолжать в том же духе. Килиан в прекрасной форме, хорошо двигается и отлично взаимодействует с Винисиусом. Вышли играть на победу с первых минут. Все было очень стабильно. Теперь нам нужно сосредоточиться на "Сельте". Расписание настолько плотное, что не позволяет думать о чем-то другом". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Обыграв "Атлетик", "Реал" приблизился к своему основному конкуренту по чемпионату – "Барселоне", от которой отстает на одно очко.