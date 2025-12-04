Мбаппе довел копилку голов до 62 и близок к рекорду Роналду
Поединок 19-го тура Ла Лиги проходил на арене "Сан-Мамес", где уже на седьмой минуте французский форвард открыл счет.
Перед уходом на перерыв удвоил преимущество гостей Эдуардо Камавинга, который получил пас от Мбаппе. А во втором тайме Килиан поставил окончательную точку, забив второй свой мяч в этом матче – 3:0.
Тем самым Мбаппе достиг рубежа "62 гола" за "Реал" и сборную Франции в текущем календарном году, 55 из которых забиты за клуб.
ATH 0-3 RMA (59') – Otra vez Mbappé (con estrecha colaboración de Unai Simón que se la come por el primer palo).— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 3, 2025
Mbappé ha marcado 55 goles con el Real Madrid en el año 2025. Le faltan 5 para superar el récord de Cristiano Ronaldo. Tiene 5 partidos por delante (y lo que queda de…
Как отмечают специалисты, француз сейчас на четыре мяча отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за "сливочных" в рамках одного года. В 2013 году португалец записал в свой актив 59 взятий ворот.
Догнать капитана "Аль-Насра" есть еще шанс, до конца текущего года "Реал" проведет четыре игры.
Здесь стоит отметить, что команда Хаби Алонсо победила в Ла Лиге впервые за последний месяц после трех ничьих подряд.
"Это был важный матч, показали нашу самую совершенную игру, да еще и на таком требовательном стадионе, нужно продолжать в том же духе. Килиан в прекрасной форме, хорошо двигается и отлично взаимодействует с Винисиусом. Вышли играть на победу с первых минут. Все было очень стабильно. Теперь нам нужно сосредоточиться на "Сельте". Расписание настолько плотное, что не позволяет думать о чем-то другом".Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо
Обыграв "Атлетик", "Реал" приблизился к своему основному конкуренту по чемпионату – "Барселоне", от которой отстает на одно очко.