Спорт

Мбаппе довел копилку голов до 62 и близок к рекорду Роналду

Футбол Дубль 62 Гола, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 10:59 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 4 декабря мадридский футбольный клуб "Реал" на выезде разгромил "Атлетик" со счетом 3:0, где дублем отметился Килиан Мбаппе, для которого это 62-й гол в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Поединок 19-го тура Ла Лиги проходил на арене "Сан-Мамес", где уже на седьмой минуте французский форвард открыл счет.

Перед уходом на перерыв удвоил преимущество гостей Эдуардо Камавинга, который получил пас от Мбаппе. А во втором тайме Килиан поставил окончательную точку, забив второй свой мяч в этом матче – 3:0.

Тем самым Мбаппе достиг рубежа "62 гола" за "Реал" и сборную Франции в текущем календарном году, 55 из которых забиты за клуб.

Как отмечают специалисты, француз сейчас на четыре мяча отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за "сливочных" в рамках одного года. В 2013 году португалец записал в свой актив 59 взятий ворот.

Догнать капитана "Аль-Насра" есть еще шанс, до конца текущего года "Реал" проведет четыре игры.

Здесь стоит отметить, что команда Хаби Алонсо победила в Ла Лиге впервые за последний месяц после трех ничьих подряд.

"Это был важный матч, показали нашу самую совершенную игру, да еще и на таком требовательном стадионе, нужно продолжать в том же духе. Килиан в прекрасной форме, хорошо двигается и отлично взаимодействует с Винисиусом. Вышли играть на победу с первых минут. Все было очень стабильно. Теперь нам нужно сосредоточиться на "Сельте". Расписание настолько плотное, что не позволяет думать о чем-то другом".Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Обыграв "Атлетик", "Реал" приблизился к своему основному конкуренту по чемпионату – "Барселоне", от которой отстает на одно очко.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
